Мадридский клуб решил досрочно вернуть с аренды 20-летнего украинского вратаря

Об этом сообщает испанская Marca. Лунин не имел игровой практики в Вальядолиде и сыграл всего в одном матче Кубка Испании. На замену Лунину Вальядолид возвращает из аренды голкипера Хосе Антонио Каро из Понфераддины. Ранее сообщалось, Андрей Лунин попал в символическую сборную главных разочарований по итогам первого круга Примеры по версии Marca.

Перспективы же Лунина в Реале пока туманны.

По сообщениям источников мадридский гранд отправит украинского вратаря в очередную аренду, на этот раз во второй по силам испанский дивизион Сегунду. На Лунина претендуют сразу два клуба – Овьедо и Альмерия. Овьедо находится на 17 позиции в турнирной таблице, Альмерия на 2.

Напоминаем, что Андрей Лунин перешел в Реал летом 2018 года из луганской Зари. За сливочных он не отыграл ни одного официального матча. Затем была аренда в Леганес, где молодой вратарь тоже не смог стать основным и отыграл всего 5 матчей.

Отметим, что Лунин является чемпионом мира в составе молодёжной сборной Ураины U-20 и лучшим голкипером того турнира.

Добавим, что Сборная Украины установила историческое достижение и выиграла Чемпионат мира-2019 одержав волевую победу в финале над командой Южной Кореи 3:1. Кроме этого, Андрей Лунин стал самым молодым вратарем в истории национальной сборной Украины. В матче против Саудовской Аравии он вышел на поле в возрасте 19 лет и 40 дней.

Андрей Лунин – воспитанник харьковского футбола, начинал карьеру в молодёжной команде Металлиста. Во взрослом футболе первым клубом вратаря был днепровский Днепр, но по-настоящему раскрылся он в луганской Заре откуда и перешел в Реал. Агентом юного голкипера является его отец Алексей Лунин.

Ранее Politeka сообщала, что украинский клуб попал в пятерку лучших команд десятилетия: опубликован рейтинг.

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