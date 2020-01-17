Новоиспеченный игрок футбольного клуба Днепр-1 Алексей Хобленко поделился своими планами на будущее и вспомнил президента Украины

Украинский форвард Алексей Хобленко дал видео-комментарий порталу Football Hub. Он считает, что его переход из белорусского Динамо-Брест в Днепр-1 – это большой шаг в карьере.

«У Днепра отличный тренер при котором я буду прогрессировать. У клуба отличная инфраструктура. Я считаю, что этот переход шаг вперед в моей карьере. С Динамо Брест я стал чемпионом Беларуси и обладателем Суперкубка, так что считаю, что я ушел на мажорной ноте. Украина — очень сильная страна в плане футбола. Я не считаю ее слабее Беларуси. Здесь все будущее - для меня точно. При нашем президенте Украина будет развиваться и дальше, как в футбольном, так и в политическом плане» - заявил Хобленко.

Прошлый сезон украинский футболист провел в составе Динамо-Брест, сыграв в 37 матчах, и забив 13 голов во всех турнирах. Форвард помог своему клубу стать чемпионом и завоевать Суперкубок Беларуси. В составе Бреста выступают еще два украинца – Артем Милевский и Евгений Хачериди. В зимнее межсезонье Хобленко подписал контракт с Днепром-1. Днепровский клуб находится на 8 месте в чемпионате Украины и борется за попадание в первую 6-ку.

Ради перехода в Днепр-1 25-летний нападающий отказался от возможности сыграть в квалификации Лиги Чемпионов, куда вышел его предыдущий клуб.

В недавнем интервью Хобленко заявлял, что в ближайшем будущем Днепр-1 будет играть в еврокубках и он ему в этом поможет.

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