Пишногруда модель Ірина Морозюк, яка, тим не менш, чудово розбирається в спорті, не перестає дивувати своїх шанувальників

Дружина екс-капітана "Динамо", а зараз півзахисника «Ризеспор» і національної збірної України Миколи Морозюка, покрасувалася роздягненою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Ірина, перебуваючи на відпочинку чи то в горах, чи то неподалік від густого і дихаючого вологою й свіжістю соснового лісу, показала атмосферне відео, виходячи з шале.

Так на нових опублікованих кадрах видно, як Ірина, озирнувшись назад і переконавшись, що "відеограф" на місці - відкрила дверцята і покрокувала на терасу. Погода навколо стояла похмура, але ефектна блондинка, загорнувшись у біле простирадло на це абсолютно ніякої уваги не звернула. Вона кокетливо і босоніж на носочках крокувала вперед, після - почала крутитися перед камерою і засвітила свої об'ємну груди.

Підписникам дуже подобається розкутість Ірини, деякі відзначають, що на "фігуру дивитися приємно", а перекроєне або, точніше "перекачане" обличчя моделі - навіть трохи лякає.

Раніше модель показала, як нещодавно відпочивала в Дубаї і каже, що не встигла поїхати, як вже хоче повернутися назад або полетіти в Майамі.

Ефектна блондинка позує в бірюзовому або блакитному роздільному купальнику, який ледь прикриває об'ємні груди знаменитості та інші пікантні частини її тіла.

На кадрі видно тільки фігуру зіркової дружини свого не менш зіркового чоловіка. Своє, судячи з побаченого на фото, недовге і негусте волосся модель підняла і красується при всьому при цьому в стильному сонцезахисті.

Шанувальники обсипають струнку даму компліментами, деякі навіть називають її "справжньою красунею".

Раніше ми писали про те, що на новому опублікованому кадрі модель показала, атмосферний новорічний "пейзаж" - сама Ірина Морозюк постала в образі, ймовірно, головного подарунка біля новорічної ялинки. Модель позувала в червоній мереживній білизні з дуже "відкритим" низом комплекту - на місці трусиків рясніли кілька смужок і червоний бант.

Більше того, образ жінка доповнила яскравим макіяжем, взуттям в тон "наряду" на шпильці, а на голові епатажної дами красувався величезний червоний бант - така собі святкова лялька біля головного атребуту новорічних свят.

Ефектна блондинка присіла, підігнувши коліна і "виставила" свою головну принаду у вигляді підкачаних сідниць.

Чи варто говорити про реакцію шанувальників - всі, як один захоплюються фантазією і пишними формами любительки відвертих кадрів.

Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимій білизні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина збірника України показала свої величезні "м'ячі" без білизни.

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