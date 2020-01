View this post on Instagram

Друзья ! Всех с праздником! . Хочу оставить отзыв о @goodzonehotel 💚 Я не буду писать перечень услуг , потому что вы все это можете прочитать на сайте , но скажу просто пару слов от себя ☝🏼 Огромная территория👍🏼🔥 природа нереальная ! Сам отель с кучей локаций, что очень интересно. Здесь действительно может отдыхать каждый , так как разнообразие номеров и вилл очень большая. На любую компанию , любые предпочтения и бюджет ☝🏼 Тут очень крутой СПА комплекс с разными процедурами🔥😋 Ресторан и еда на уровне 🔝 Отель получил золотую табличку Ревизора👌🏼 Очень хочу вернуться сюда летом ! Потому что подозреваю насколько здесь круто 😋 открытый бассейн , постоянные Развлечения и т.д 🙌🏽 От меня 5 из 5 ❤️ #goodzone