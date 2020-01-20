Пышногрудая модель Ирина Морозюк, которая, тем не менее прекрасно разбирается в спорте, не перестает удивлять своих поклонников

Жена экс-капитана "Динамо", а сейчас полузащитника «Ризеспор» и национальной сборной Украины Николая Морозюка, покрасовалась раздетой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Ирина, пребывая на отдыхе то ли в горах, то ли недалеко от густого и дышащего влагой и свежестью соснового леса, показала атмосферное видео, выходя из шале.

Так на новых опубликованных кадрах видно, как Ирина, оглянувшись назад и убедившись, что "видеограф" на месте - открыла дверцу и зашагала на терассу. Погода вокруг стояла мрачноватая, но эффектная блондинка, укутавшись в белое одеяло на это совершенно никакого внимания не обратила. Она кокетливо и босиком на носочках шагала вперед, после - начала крутиться перед камерой и засветила свою объемную грудь.

Подписчикам очень нравится раскованность Ирины, некоторые отмечают, что на "фигуру смотреть приятно", а перекроенное или, точнее "перекачанное" лицо модели - даже немного пугает.

Ранее модель показала, как недавно отдыхала в Дубаи и говорит, что не успела уехать, как уже хочет вернуться обратно или улететь в Майами.

Эффектная блондинка позирует в бирюзовом или голубом раздельном купальнике, который едва прикрывает объемную грудь знаменитости и другие пикантные части ее тела.

На кадре видна только фигура звездной супруги своего не менее звездного мужа. Свои, судя из увиденного на фото, недлинные и негустые волосы модель приподняла и красуется при всем при этом в стильной солнцезащите.

Поклонники осыпают стройную даму комплиментами, некоторые даже называют ее "настоящей красавицей".

Ранее мы писали о том, что модель показала, атмосферный новогодний "пейзаж" - сама Ирина Морозюк предстала в образе, вероятно, главного подарка у новогодней елки. Модель позировала в алом кружевном белье с очень "открытым" низом бельевого комплекта - на месте трусиков пестрели пару полосочек и красный бант.

Более того, образ женщина дополнила ярким макияжем, обувью в тон "наряда" на шпильке, а на голове эпатажной дамы красовался огромный алый бант - такая себе праздничная кукла у главного атребута новогодних праздников.

Эффектная блондинка присела, подогнув колени и "оттопырила" свое главное достоинство в виде подкачанных ягодиц.

Стоит ли говорить о реакции поклонников - все, как один восторгаются фантазией и пышными формами любительницы откровенных кадров.

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена сборника Украины показала свои огромные "мячи" без белья.

Также Politeka писала о том, что жена экс-капитана «Динамо» разделась и подразнила мужчин своим "подарочком".