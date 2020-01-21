Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг найсильніших ліг світу за підсумками 2019 року

Вперше за десять років кращою лігою визнана англійська Прем'єр-ліга. До цього, звання найсильнішої носила іспанська Ла Ліга, яка в оновленому рейтингу займає третє місце. На другому місці розташувалася бразильська Серія A. Німецька бундесліга зайняла, несподівано низьке, десяте місце.

Варто відзначити, що українська Прем'єр-ліга увійшла в топ-20, і опинилась на 25 місці. Ми обійшли російську лігу, яка слідує відразу за нами – на 26 місці.

Раніше ми повідомляли, що "Шахтар" увійшов до ТОП-6 клубів Європи. УЄФА опублікувала на своєму сайті фінансовий звіт, в якому виділила топ-20 клубів Європи, які опинилися в самому великому плюсі за підсумками 2018 фінансового року

З неймовірним відривом перше місце зайняв французький клуб Монако, який показав "профіт" 179 мільйонів євро. Переможець останньої ліги чемпіонів Ліверпуль посів друге місце з плюсом в 120 мільйонів євро. Мерсисайдців обійшов їх суперник по фіналу ЛЧ Тоттенхем, який розташувався на другій сходинці: 127 мільйонів євро.

Примітно, що в топ-10 найприбутковіших клубів увійшов чемпіон України донецький Шахтар, який розташувався на 6 місці, заробивши 42 мільйони євро.

Також Politeka повідомляла, що гравець української збірної і легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко очолив список найдорожчих українських футболістів Про це поінформував футбольний портал Transfermarkt.

Експерти оцінюють Зінченко в 30 мільйонів євро. Другий у цьому рейтингу - вінгер Динамо Віктор Циганков, вартістю у 20 мільйонів. На третьому місці - гравець " Вест Хема Андрій Ярмоленко - 15 мільйонів. Півзахисника Аталанти Руслана Малиновського оцінили в 14 мільйонів, а нападник Гента Роман Яремчук оцінюється в 12 млн. Вартість вінгера "Шахтаря" Євгена Коноплянки склала 6 млн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що скандал у матчі з Шахтарем спантеличив тренера Динамо.

Як повідомляла Politeka, Динамо в драматичній битві здолало Шахтар.

Також Politeka писала, що футболісти "Динамо" влаштували розбірки, свавілля побачили всі.