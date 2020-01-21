Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года

Впервые за десять лет лучшей лигой признана английская Премьер-лига. До этого, звание сильнейшей носила испанская Ла Лига, которая в обновленном рейтинге занимает третье место. На втором месте расположилась бразильская Серия A. Немецкая бундеслига заняла, неожиданно низкое, десятое место.

Стоит отметит, что украинская Премьер-лига вошло в топ-20, и расположилась на 25 месте. Мы обошли российскую лигу, которая следует сразу за нами – на 26 месте.

Ранее мы сообщали, что Шахтер вошел в ТОП-6 клубов Европы. УЕФА опубликовала на своем сайте финансовый отчет, в котором выделила топ-20 клубов Европы, которые оказались в самом большом плюсе по итогам 2018 финансового года

С невероятным отрывом первое место занял французский клуб Монако, который показал "профит" в 179 миллионов евро. Победитель последней лиги чемпионов Ливерпуль занял второе место с плюсом в 120 миллионов евро. Мерсисайдцев обошел их соперник по финалу ЛЧ Тоттенхэм, который расположился на второй строчке: 127 миллионов евро.

Примечательно, что в топ-10 самых прибыльных клубов вошел чемпион Украины донецкий Шахтер, который расположился на 6 месте, заработав 42 миллиона евро.

Также Politeka сообщала, что игрок украинской сборной и легионер Манчестер Сити Александр Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов Об этом проинформировал футбольный портал Transfermarkt.

Эксперты оценивают Зинченко в 30 миллионов евро. Второй в этом рейтинге - вингер Динамо Виктор Цыганков, стоимостью в 20 миллионов. На третьем месте - игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко - 15 миллионов. Полузащитника Аталанты Руслана Малиновского оценили в 14 миллионов, а нападающий Гента Роман Яремчук оценивается в 12 млн. Стоимость вингера Шахтера Евгения Коноплянки составила 6 млн.

Напомним, недавно мы писали, что скандал в матче с Шахтером привел в замешательство тренера Динамо.

Как сообщала Politeka, Динамо в драматической битве одолело Шахтер.

Также Politeka писала, что футболисты "Динамо" устроили разборки, беспредел увидели все.