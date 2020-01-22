Лондонський "Арсенал" зацікавився захисником збірної України та донецького "Шахтаря" Миколою Матвієнко

«Каноніри» шукають посилення на позицію центрального і лівого захисника. Як повідомляє Sport Arena переговори ведуть агенти Артуро Каналес і Олег Смалийчук. Каналес також веде справи Мар'яна Шведа, Жерара Піке, Івана Ракітіча і Хаві. Смалийчук відомий тим, що допоміг здійсниться трансферу Андрія Луніна в Реал. Арсенал хоче оформити трансфер українця до кінця зимового міжсезоння.

Портал Transfermarkt оцінює 23-річного українця у 5 мільйонів євро, але зрозуміло, що за таку суму Шахтар з ним не розлучиться. У цьому сезоні Матвієнко провів за «гірників» 18 матчів, в яких відзначився однією результативною передачею. Чинний контракт захисника з "Шахтарем" розрахований до літа 2021 року.

Нещодавно повідомлялося, що Манчестер Сіті також цікавиться Матвієнко, але до конкретних перемовин справа не дійшла.

Як повідомляла Politeka, перуанський захисник київського Динамо Карлос Самбрано може змінити клуб вже в зимове міжсезоння

На гравця серйозно націлився аргентинський гранд Боки Хуніорс. Як повідомляє портал ESPN, він повинен буде замінити в аргентинському клубі захисника Паоло Гольця, який, швидше за все, покине Боці.

Раніше перуанцем цікавилися Лос-Анжелес Гелексі, Орландо Сіті і Альянсу Ліма, але до конкретних пропозицій справа так і не дійшло.

Нагадаємо, що Карлоса Самбрано перейшов у Динамо в 2018 році з грецького ПАОК. У складі киян перуанець не зіграв жодного матчу, минулий сезон провели в оренді у швейцарському Базелі. За національну збірну Перу 30-річний захисник провів 54 матчі, в яких відзначився 5 забитими голами.

Раніше ми писали, що авторитетне бельгійське видання повідомило, яку вартість потрібно заплатити бельгійському Генту, щоб роздобути українця Романа Яремчука. З українцем готові розпрощатися тільки влітку за суму не менш ніж 15 млн євро, повідомляє voetbalbelgie.be.

Politeka повідомляла, що титулований гранд претендує на захисника Динамо: "готові розлучитися".

Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.