Лондонський "Арсенал" зацікавився захисником збірної України та донецького "Шахтаря" Миколою Матвієнко
«Каноніри» шукають посилення на позицію центрального і лівого захисника. Як повідомляє Sport Arena переговори ведуть агенти Артуро Каналес і Олег Смалийчук. Каналес також веде справи Мар'яна Шведа, Жерара Піке, Івана Ракітіча і Хаві. Смалийчук відомий тим, що допоміг здійсниться трансферу Андрія Луніна в Реал. Арсенал хоче оформити трансфер українця до кінця зимового міжсезоння.
Портал Transfermarkt оцінює 23-річного українця у 5 мільйонів євро, але зрозуміло, що за таку суму Шахтар з ним не розлучиться. У цьому сезоні Матвієнко провів за «гірників» 18 матчів, в яких відзначився однією результативною передачею. Чинний контракт захисника з "Шахтарем" розрахований до літа 2021 року.
Нещодавно повідомлялося, що Манчестер Сіті також цікавиться Матвієнко, але до конкретних перемовин справа не дійшла.
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Як повідомляла Politeka, перуанський захисник київського Динамо Карлос Самбрано може змінити клуб вже в зимове міжсезоння
На гравця серйозно націлився аргентинський гранд Боки Хуніорс. Як повідомляє портал ESPN, він повинен буде замінити в аргентинському клубі захисника Паоло Гольця, який, швидше за все, покине Боці.
Раніше перуанцем цікавилися Лос-Анжелес Гелексі, Орландо Сіті і Альянсу Ліма, але до конкретних пропозицій справа так і не дійшло.
Нагадаємо, що Карлоса Самбрано перейшов у Динамо в 2018 році з грецького ПАОК. У складі киян перуанець не зіграв жодного матчу, минулий сезон провели в оренді у швейцарському Базелі. За національну збірну Перу 30-річний захисник провів 54 матчі, в яких відзначився 5 забитими голами.
Раніше ми писали, що авторитетне бельгійське видання повідомило, яку вартість потрібно заплатити бельгійському Генту, щоб роздобути українця Романа Яремчука. З українцем готові розпрощатися тільки влітку за суму не менш ніж 15 млн євро, повідомляє voetbalbelgie.be.
Politeka повідомляла, що титулований гранд претендує на захисника Динамо: "готові розлучитися".
Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.