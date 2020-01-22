Лондонский Арсенал заинтересовался защитником сборной Украины и донецкого Шахтера Николаем Матвиенко

«Канониры» ищут усиление на позицию центрального и левого защитника. Как сообщает Sport Arena переговоры ведут агенты Артуро Каналес и Олег Смалийчук. Каналес также ведет дела Марьяна Шведа, Жерара Пике, Ивана Ракитича и Хави. Смалийчук известен тем, что помог осуществится трансферу Андрея Лунина в Реал. Арсенал хочет оформить трансфер украинца до конца зимнего межсезонья.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 5 миллионов евро, но понятно, что за такую сумму Шахтер с ним не расстанется. В этом сезоне Матвиенко провел за «горняков» 18 матчей, в которых отличился одной результативной передачей. Действующий контракт защитника с Шахтером рассчитан до лета 2021 года.

Недавно сообщалось, что Манчестер Сити также интересуется Матвиенко, но до конкретных переговоров дело не дошло.

Как сообщала Politeka, перуанский защитник киевского Динамо Карлос Самбрано может сменить клуб уже в зимнее межсезонье

На игрока серьезно нацелился аргентинский гранд Бока-Хуниорс. Как сообщает портал ESPN, он должен будет заменить в аргентинском клубе защитника Паоло Гольца, который, скорее всего, покинет Боку.

Ранее перуанцем интересовались Лос-Анжелес Гэлэкси, Орландо Сити и Альянс Лима, но до конкретных предложений дело так и не дошло.

Напомним, что Карлос Самбрано перешел в Динамо в 2018 году из греческого ПАОК. В составе киевлян перуанец не сыграл ни одного матча, прошлый сезон проведя в аренде в швейцарском Базеле. За национальную сборную Перу 30-летний защитник провел 54 матча, в которых отметился 5 забитыми голами.

Ранее мы писали, что авторитетное бельгийское издание сообщило, какую стоимость нужно заплатить бельгийскому Генту, чтобы заполучить украинца Романа Яремчука. С украинцем готовы распрощаться только летом за сумму не менее 15 млн евро, сообщает voetbalbelgie.be.

Politeka сообщала, что титулованный гранд претендует на защитника Динамо: "готовы расстаться".

Также мы писали, что европейские гранды включились в борьбу за лидера Шахтера: планировал купить Милан.