Лондонский Арсенал заинтересовался защитником сборной Украины и донецкого Шахтера Николаем Матвиенко
«Канониры» ищут усиление на позицию центрального и левого защитника. Как сообщает Sport Arena переговоры ведут агенты Артуро Каналес и Олег Смалийчук. Каналес также ведет дела Марьяна Шведа, Жерара Пике, Ивана Ракитича и Хави. Смалийчук известен тем, что помог осуществится трансферу Андрея Лунина в Реал. Арсенал хочет оформить трансфер украинца до конца зимнего межсезонья.
Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 5 миллионов евро, но понятно, что за такую сумму Шахтер с ним не расстанется. В этом сезоне Матвиенко провел за «горняков» 18 матчей, в которых отличился одной результативной передачей. Действующий контракт защитника с Шахтером рассчитан до лета 2021 года.
Недавно сообщалось, что Манчестер Сити также интересуется Матвиенко, но до конкретных переговоров дело не дошло.
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Как сообщала Politeka, перуанский защитник киевского Динамо Карлос Самбрано может сменить клуб уже в зимнее межсезонье
На игрока серьезно нацелился аргентинский гранд Бока-Хуниорс. Как сообщает портал ESPN, он должен будет заменить в аргентинском клубе защитника Паоло Гольца, который, скорее всего, покинет Боку.
Ранее перуанцем интересовались Лос-Анжелес Гэлэкси, Орландо Сити и Альянс Лима, но до конкретных предложений дело так и не дошло.
Напомним, что Карлос Самбрано перешел в Динамо в 2018 году из греческого ПАОК. В составе киевлян перуанец не сыграл ни одного матча, прошлый сезон проведя в аренде в швейцарском Базеле. За национальную сборную Перу 30-летний защитник провел 54 матча, в которых отметился 5 забитыми голами.
Ранее мы писали, что авторитетное бельгийское издание сообщило, какую стоимость нужно заплатить бельгийскому Генту, чтобы заполучить украинца Романа Яремчука. С украинцем готовы распрощаться только летом за сумму не менее 15 млн евро, сообщает voetbalbelgie.be.
Politeka сообщала, что титулованный гранд претендует на защитника Динамо: "готовы расстаться".
Также мы писали, что европейские гранды включились в борьбу за лидера Шахтера: планировал купить Милан.