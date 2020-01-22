Ірина Морозюк - дружина екс-капітана "Динамо", а зараз півзахисника «Ризєспор» і національної збірної України Миколи Морозюка - показала свою спортивну фігуру

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі Ірини Морозюк.

В новому сторіс красуня займається в спортзалі зі своєю подругою. На кадрах дівчата б'ють грушу і присідають. Під час занять видно, як подкаченные сідниці Ірини Морозюк ефектно виділяються на загальному тлі. Ірина одягнена в рожеві лосини, які вигідно підкреслюють її стегна.

Раніше модель показала, як нещодавно відпочивала в Дубаї і каже, що не встигла виїхати, як вже хоче повернутися назад або полетіти в Майамі.

Ефектна блондинка позує в бірюзовому або блакитному роздільному купальнику, який ледь прикриває об'ємну груди знаменитості та інші пікантні частини її тіла

На кадрі видно тільки фігура зіркової дружини свого не менш зіркового чоловіка. Свої, судячи з побаченого на фото, недовгі і негусті волосся модель підняла і красується при всьому при цьому в стильніому сонцезахисту.

Шанувальники обсипають струнку даму компліментами, деякі навіть називають її "справжньою красунею".

Як раніше ми писали, модель показала, атмосферне новорічний кадр - сама Ірина Морозюк постала в образі, ймовірно, головного подарунка біля новорічної ялинки. Модель позувала в червоній мереживній білизні з дуже "відкритим" низом постільного комплекту - на місці трусиків рясніли кілька смужок і червоний бант.

Більше того, образ жінка доповнила яскравим макіяжем, взуттям в тон наряду" на шпильці, а на голові епатажної дами красувався величезний червоний бант - така собі святкова лялька у головного атребута новорічних свят.

Ефектна блондинка сіла, підігнувши коліна і "відтопирила" своє головне достоїнство у вигляді підкачаних сідниць.

Чи варто говорити про реакцію шанувальників - всі, як один захоплюються фантазією і пишними формами любительки відвертих кадрів.

Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимому білизна.

Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина збірки України показала свої величезні "м'ячі" без білизни.

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