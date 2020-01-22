Чемпіон Англії Манчестер Сіті всерйоз націлився на захисника збірної України та київського "Динамо" Віталія Миколенко

Джерела в англійському клубі повідомляють, що «городяни» хочуть отримати 20-річного захисника перед ЄВРО-2020. Питання про трансфер вже вирішується на рівні керівництва клубів. Якщо Миколенко перейде у Манчестер Сіті, то на позиції лівого захисника йому доведеться конкурувати з ще одним українцем Олександром Зінченком. Зараз Миколенко знаходиться на зборах з Динамо в Туреччині.

Словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербич заявив, що у Миколенко хороше майбутнє. «Він швидкий і жорсткий футборлист. Сподіваюся він перейде в АПЛ», - сказав Вербич.

Раніше ми писали, що лондонський "Арсенал" зацікавився захисником збірної України та донецького "Шахтаря" Миколою Матвієнко.

«Каноніри» шукають посилення на позицію центрального і лівого захисника. Як повідомляє Sport Arena переговори ведуть агенти Артуро Каналес і Олег Смалийчук. Каналес також веде справи Мар'яна Шведа, Жерара Піке, Івана Ракітіча і Хаві. Смалийчук відомий тим, що допоміг здійсниться трансферу Андрія Луніна в Реал. Арсенал хоче оформити трансфер українця до кінця зимового міжсезоння.

Портал Transfermarkt оцінює 23-річного українця у 5 мільйонів євро, але зрозуміло, що за таку суму Шахтар з ним не розлучиться. У цьому сезоні Матвієнко провів за «гірників» 18 матчів, в яких відзначився однією результативною передачею. Чинний контракт захисника з "Шахтарем" розрахований до літа 2021 року.

Нещодавно повідомлялося, що Манчестер Сіті також цікавиться Матвієнко, але до конкретних перемовин справа не дійшла.

Politeka повідомляла, що титулований гранд претендує на захисника Динамо: "готові розлучитися".

Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.