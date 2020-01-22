Чемпион Англии Манчестер Сити всерьез нацелился на защитника сборной Украины и киевского Динамо Виталия Миколенко

Источники в английском клубе сообщают, что «горожане» хотят заполучить 20-летнего защитника перед ЕВРО-2020. Вопрос о трансфере уже решается на уровне руководства клубов. Если Миколенко перейдет в Манчестер Сити, то на позиции левого защитника ему придётся конкурировать с еще одним украинцем Александром Зинченко. Сейчас Миколенко находится на сборах с Динамо в Турции.

Словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич заявил, что у Миколенко хорошее будущее. «Он быстрый и жесткий футборлист. Надеюсь он перейдет в АПЛ», - сказал Вербич.

Ранее мы писали, что лондонский Арсенал заинтересовался защитником сборной Украины и донецкого Шахтера Николаем Матвиенко.

«Канониры» ищут усиление на позицию центрального и левого защитника. Как сообщает Sport Arena переговоры ведут агенты Артуро Каналес и Олег Смалийчук. Каналес также ведет дела Марьяна Шведа, Жерара Пике, Ивана Ракитича и Хави. Смалийчук известен тем, что помог осуществится трансферу Андрея Лунина в Реал. Арсенал хочет оформить трансфер украинца до конца зимнего межсезонья.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 5 миллионов евро, но понятно, что за такую сумму Шахтер с ним не расстанется. В этом сезоне Матвиенко провел за «горняков» 18 матчей, в которых отличился одной результативной передачей. Действующий контракт защитника с Шахтером рассчитан до лета 2021 года.

Недавно сообщалось, что Манчестер Сити также интересуется Матвиенко, но до конкретных переговоров дело не дошло.

Politeka сообщала, что титулованный гранд претендует на защитника Динамо: "готовы расстаться".