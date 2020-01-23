Вболівальниця Барселони і Ліонеля Мессі Сьюзі Кортес поділилася новими відвертими фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram фотомоделі. На першому фото 29-річна бразилійка еротично розляглася в кріслі. З одягу на ній тільки босоніжки. Шанувальники можуть розгледіти обриси її бездоганної фігури.

Ще на одному фото Кортес позує на тенісному корті, тримаючи в руках ракетку. Там вона одягнена в тенісну форму, яка мало що приховує. Підписники оцінили ідеальний прес фотомоделі.

На останньому фото бразилійка позує з пляшкою шампанського, оголивши свої чудові стегна. Підв'язки на панчохи не можуть приховати чудові форми від поглядів прихильників.

Дружина Ліонеля Мессі не в захваті від прихильниці чоловіка. У 2016 Сьюзі Кортес знялася в еротичній фотосесії у футболці Мессі, і відправила йому це фото в повідомленні. Після такого вчинку футболіст з дружиною заблокували її в соціальних мережах.

Раніше ми писали, як дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина здалася в червоному білизна. Так на новому опублікованому кадрі модель показала, атмосферне новорічний кадр - сама Ірина Морозюк постала в образі, ймовірно, головного подарунка біля новорічної ялинки. Модель позувала в червоній мереживній білизні з дуже "відкритим" низом постільного комплекту - на місці трусиків рясніли кілька смужок і червоний бант.

Більше того, образ жінка доповнила яскравим макіяжем, взуттям в тон наряду" на шпильці, а на голові епатажної дами красувався величезний червоний бант - така собі святкова лялька у головного атребута новорічних свят. Ефектна блондинка сіла, підігнувши коліна і "оттопырила" своє головне достоїнство у вигляді подкачанных сідниць.

чи Варто говорити про реакцію шанувальників - всі, як один захоплюються фантазією і пишними формами любительки відвертих кадрів.

Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимому білизна.

Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина збірки України показала свої величезні "м'ячі" без білизни.