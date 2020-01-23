Болельщица Барселоны и Лионеля Месси Сьюзи Кортес поделилась новыми откровенными фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram фотомодели. На первом фото 29-летня бразильянка эротично разлеглась в кресле. Из одежды на ней только босоножки. Поклонники могут разглядеть очертания ее безупречной фигуры.

Еще на одном фото Кортес позирует на теннисном корте, держа в руках ракетку. Там она одета в теннисную форму, которая мало что скрывает. Подписчики оценили идеальный пресс фотомодели.

На последнем фото бразильянка позирует с бутылкой шампанского, оголив свои великолепные бедра. Подвязки на чулки не могут скрыть восхитительные формы от взглядов поклонников.

Жена Лионеля Месси не в восторге от поклонницы мужа. В 2016 Сьюзи Кортес снялась в эротической фотосессии в футболке Месси, и отправила ему это фото в сообщении. После такого поступка футболист с женой заблокировали ее в социальных сетях.

Ранее мы писали, как жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина показалась в алом белье. Так на новом опубликованном кадре модель показала, атмосферный новогодний кадр - сама Ирина Морозюк предстала в образе, вероятно, главного подарка у новогодней елки. Модель позировала в алом кружевном белье с очень "открытым" низом бельевого комплекта - на месте трусиков пестрели пару полосочек и красный бант.

Более того, образ женщина дополнила ярким макияжем, обувью в тон "наряда" на шпильке, а на голове эпатажной дамы красовался огромный алый бант - такая себе праздничная кукла у главного атребута новогодних праздников. Эффектная блондинка присела, подогнув колени и "оттопырила" свое главное достоинство в виде подкачанных ягодиц.

Стоит ли говорить о реакции поклонников - все, как один восторгаются фантазией и пышными формами любительницы откровенных кадров.

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена сборника Украины показала свои огромные "мячи" без белья.