Головний тренер новокаховської Енергії Олег Федорчук поділився думкою про перспективи Олександра Зінченка в Манчесер Сіті

«На те, що Олександр випав з основи «городян» вплинула травма, але не тільки вона. Саша став заручником своєї універсальності. Гвардіола попросив його грати не на рідній позиції, але як тільки до складу повернувся Менді, то тренер віддав перевагу йому. Ризикувати в такій серйозній команді ніхто не буде. Виходить, що Зінченко в обороні вже не потрібен, а в півзахисті Сіті величезна конкуренція. Однак хочу всіх заспокоїти, то чого досяг Саня під керівництвом Гвардіоли, вже велике досягнення. Багато говорять, що спад стався з-за дівчини. Я вам точно скажу, в такій ситуації спад неминучий. Тренери не люблять такі моменти. Після одруження або початку спільного життя з дівчиною у футболіста випадає рік кар'єри. Але потім сімейні спортсмени виступають набагато стабільніше холостяків», - наводить слова Федорчука портал Footboom.

Олександр Зінченко зустрічається з відомою українською телеведучою Владою Седан. Нещодавно футболіст зробив коханій пропозицію про одруження, і вона сказала «так».

В поточному сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті в десяти матчах Прем'єр-ліги. Результативними діями він не відзначився.

Раніше ми писали, що чемпіон Англії Манчестер Сіті всерйоз націлився на захисника збірної України та київського "Динамо" Віталія Миколенко

Джерела в англійському клубі повідомляють, що «городяни» хочуть отримати 20-річного захисника перед ЄВРО-2020. Питання про трансфер вже вирішується на рівні керівництва клубів. Якщо Миколенко перейде у Манчестер Сіті, то на позиції лівого захисника йому доведеться конкурувати з ще одним українцем Олександром Зінченком. Зараз Миколенко знаходиться на збори з Динамо в Туреччині.

Politeka повідомляла, що титулований гранд претендує на захисника Динамо: "готові розлучитися".

Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.