Екс-нападник збірної України Андрій Воронін висловився про рівень чемпіонатів України та Росії

«Коли ти виходиш на поле проти команд з нижньої частини турнірної таблиці РПЛ, забиваєш, то вважаєш себе топом, а потім у складі національної збірної стикаєшся з Бельгією. Там вже рівень зовсім інший – високий, і тебе починають «возити», і ти не знаєш, що робити. В Європі ігри в національних чемпіонатах складаються з протистояння майстрів високого класу. Ти граєш в такому темпі кожен тиждень, і ти вже готовий ментально і фізично. Футбол - це Європа, а не Росія з Україною. У нас рівень так собі. Востаннє футбол був в СРСР, коли на поле виходили найсильніші гравці, а стадіони збирали по 60 тисяч вболівальників», - заявив Воронін порталу News.ru.

40-річний український екс-футболіст став відомий завдяки виступам за німецький Байєр і англійський Ліверпуль. Також він встиг пограти в чемпіонаті Росії за московське Динамо. У складі збірної України Воронін провів 74 матчі, в яких забив 8 голів. Влітку 2014 року Воронін завершив кар'єру гравця. У 2016 році він отримав диплом тренера.

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У інтерв'ю порталу Sport.ua перша ракетка України розповів подробиці цього випадку. «На турнірі в Сан-Ремі до мене підходили його батьки і просили потренувати Данила, але я відмовився. Це було в 2016 році. Я відповів, що ще граю і мені рано бути наставником. Я сказав їм, що в тенісі багато чого може змінитися лише за один тиждень. Їм потрібно просто почекати. І Медведєв виграв тоді челленджер в Сан-Ремі. А вже через рік виграв перший титул на турнірі АТР в Сіднеї, і закінчив сезон у першій сотні. У тенісі все змінюється в дуже короткий проміжок часу, просто потрібно бути готовими до цього», - заявив Стаховський.

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