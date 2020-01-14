Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец сравнил сборные Украины и России и оценил свои шансы попасть в сборную на ЕВРО-2020

На вопрос журналиста русского портала «Спорт-Экспресс» «Чья сборная сильнее Украины или России?» Иван Ордец ответил коротко и ясно - «Украинская».

«В первую очередь это заслуга главного тренера Андрея Шевченко и его итальянских помощников, - добавил он. - Плюс футболистов, конечно, с большим опытом выступлений в еврокубках. Из «Шахтера» много ребят, из киевского «Динамо», «Зари». Они не боятся, не бьют мяч абы куда, а спокойно выходят из-под прессинга через пас, контролируют мяч».

А вот в сравнении чемпионатов 27-летний защитник заявил, что российская премьер лига сильнее украинской. «В Украине на высоком уровне лишь «Шахтер», да киевское «Динамо». Да и то у последнего в последние два-три года заметный спад», - отметил Ордец.

Также футболист оценил свои шансы попасть в национальную команду на ЕВРО-2020. Ордец понимает почему его сейчас не вызывают в сборную, но заявил, что надежда умирает последней.

Защитник донецкого Шахтёра Иван Ордец перешел в московское Динамо на правах свободного агента летом прошлого года. По неофициальным источникам, в составе российской команды, он зарабатывает 1 миллион евро в год. В текущем сезоне Ордец провел в составе москвичей 8 матчей и отметился 1 забитым голом.

Стоит отметить, что в чемпионате России играет еще один бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий. После перехода в питерский Зенит дорога в национальную сборную ему также была закрыта.

И Ордец, и Ракицкий знали на что шли, переезжая в Россию, но как говорится деньги не пахнут.

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