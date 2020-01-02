Українець і захисник пітерського "Зеніту" Ярослав Ракицький викликав захоплення у своїх російських фолловерів привітанням з Новим роком

"З наступаючим Новим роком! Бажаю в 2020-му в ваш дім миру, добра і тільки великих перемог", - написав футболіст у Інстаграмі.

"З новим роком Яр! Росія Україна - брати", "В цьому році всім уболівальникам Пітера ви зробили відмінний подарунок", - пишуть юзери у відповідь.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України.

«Вітаю, Збірна України, з виходом на євро-20, бажаю успіхів, хлопці ви молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну Команду, а сьогодні кажу «до побачення». Я йду зі Збірної України. Я чекав виклик в Команду протягом всього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол не в політиці?

Для мене було честю захищати Збірну своєї країни, честь перемагати і доводити силу Українців. Честь представляти кольори свого прапора на міжнародній арені. Спасибі всім хто підтримував і тим, хто не підтримував, Ви заряджали бути ще сильнішим. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України! Бажаю тільки золотих нагород! Спасибі!» - написав футболіст на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Ракицький "наїхав" на Шевченка і отримав потужний ляпас.

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