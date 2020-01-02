Украинец и защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий вызвал восторг у своих подписчиков россиян поздравлением с Новым годом

"С наступающим Новым годом! Желаю в 2020-м в ваш дом мира, добра и только больших побед", - написал футболист в Инстаграме.

"С новым годом Яр! Россия Украина - братья", "В этом году всем болельщикам Питера вы сделали отличный подарок", - пишут юзеры в ответ.

Напомним, Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

«Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике?

Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!» — написал футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, Ракицкий наехал на Шевченко и получил мощную оплеуху.

Как сообщала Politeka, Ракицкий угодил в странную неприятность в России, внезапное признание.

Также Politeka писала, о Ракицком и других «кормильцах»: топ-5 предателей футбола Украины.