Екс-защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США

"Голландцы просто без разницы, что происходит в других странах. Там всем просто по фигу ... Хотя все же есть одно, но. Этот народ не особо любит воинственные страны, которые проявляют агрессию. Но мы для Нидерландов не единые такие, ведь голландцы в том же ключе высказываются и об американцах. К ним они тоже относятся не очень хорошо, потому что они так же пытаются устраивать войны ", - приводит слова 37-летнего экс-футболиста известный портал «Чемпионат».

Василий Березуцкий закончил карьеру футболиста в 2018 году. После этого он успел поработать помощником главного тренера Леонида Слуцкого в голландском Витессе.

Ранее Politeka сообщала, что украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец сравнил сборные Украины и России и оценил свои шансы попасть в сборную на ЕВРО-2020.

На вопрос журналиста русского портала «Спорт-Экспресс» «Чья сборная сильнее Украины или России?» Иван Ордец ответил коротко и ясно - «Украинская».

«В первую очередь это заслуга главного тренера Андрея Шевченко и его итальянских помощников, - добавил он. - Плюс футболистов, конечно, с большим опытом выступлений в еврокубках. Из «Шахтера» много ребят, из киевского «Динамо», «Зари». Они не боятся, не бьют мяч абы куда, а спокойно выходят из-под прессинга через пас, контролируют мяч».

Стоит отметить, что в чемпионате России играет еще один бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий. После перехода в питерский Зенит дорога в национальную сборную ему также была закрыта.

И Ордец, и Ракицкий знали на что шли, переезжая в Россию, но как говорится деньги не пахнут.

Ранее Politeka сообщала, что скандальный Ракицкий поразил новым обращением: "Россия и Украина - братья".

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