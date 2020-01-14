Український захисник московського "Динамо" Іван Ордець порівняв збірні України та Росії та оцінив свої шанси потрапити в збірну на Євро-2020

На питання журналіста російського порталу «Спорт-Експрес» «Чия збірна сильніша України або Росії?» Іван Ордець відповів коротко і ясно - «Українська».

«В першу чергу це заслуга головного тренера Андрія Шевченка і його італійських помічників, - додав він. - Плюс футболістів, звичайно, з великим досвідом виступів у єврокубках. З «Шахтаря» багато хлопців, з київського «Динамо», «Зорі». Вони не бояться, не б'ють м'яч аби куди, а спокійно виходять з-під пресингу через пас, контролюють м'яч».

А ось в порівнянні чемпіонатів 27-річний захисник заявив, що російська прем'єр ліга сильніша за українську. «В Україні на високому рівні лише «Шахтар», та київське «Динамо». Та й то у останнього в останні два-три роки помітний спад», - зазначив Ордець.

Також футболіст оцінив свої шанси потрапити в національну команду на Євро-2020. Ордець розуміє чому його зараз не викликають до збірної, але заявив, що надія вмирає останньою.

Захисник донецького Шахтаря Іван Ордець перейшов у московське Динамо на правах вільного агента влітку минулого року. За неофіційними джерелами, у складі російської команди, він заробляє 1 мільйон євро на рік. У поточному сезоні Ордець провів у складі москвичів 8 матчів і відзначився 1 забитим голом.

Варто зазначити, що в чемпіонаті Росії грає ще один колишній гравець збірної України Ярослав Ракицький. Після переходу в пітерський Зеніт дорога в національну збірну йому також була закрита.

І Ордець, і Ракицький знали на що йшли, переїжджаючи в Росію, але як то кажуть гроші не пахнуть.

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