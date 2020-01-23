Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин высказался об уровне чемпионатов Украины и России

«Когда ты выходишь на поле против команд из нижней части турнирной таблицы РПЛ, забиваешь им, то считаешь себя топом, а затем в составе национальной сборной сталкиваешься с Бельгией. Там уже уровень совсем другой – высокий, и тебя начинают «возить», и ты не знаешь, что делать. В Европе игры в национальных чемпионатах состоят из противостояния мастеров высокого класса. Ты играешь в таком темпе каждую неделю, и ты уже готов ментально и физически. Футбол - это Европа, а не Россия с Украиной. У нас уровень так себе. В последний раз футбол был в СССР, когда на поле выходили сильнейшие игроки, а стадионы собирали по 60 тысяч болельщиков», - заявил Воронин порталу News.ru.

40-летний украинский экс-футболист стал известен благодаря выступлениям за немецкий Байер и английский Ливерпуль. Также он успел поиграть в чемпионате России за московское Динамо. В составе сборной Украины Воронин провел 74 матча, в которых забил 8 голов. Летом 2014 года Воронин завершил карьеру игрока. В 2016 году он получил диплом тренера.

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В интервью порталу Sport.ua первая ракетка Украины рассказал подробности этого случая. «На турнире в Сан-Реми ко мне подходили его родители и просили потренировать Даниила, но я отказался. Это было в 2016 году. Я ответил, что еще играю и мне рано быть наставником. Я сказал им, что в теннисе многое может измениться всего лишь за одну неделю. Им нужно просто подождать. И Медведев выиграл тогда челленджер в Сан-Реми. А уже через год выиграл первый титул на турнире АТР в Сиднее, и закончил сезон в первой сотне. В теннисе все меняется в очень короткий промежуток времени, просто нужно быть готовыми к этому», - заявил Стаховский.

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