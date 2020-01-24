Тривають переговори між донецьким Шахтарем і лондонським Арсеналом з приводу трансферу захисника «гірників» Миколи Матвієнка

Як повідомляє авторитетне видання Sky Sports, Арсенал хоче орендувати гравця збірної України, але Шахтар наполягає на повноцінному трансфері. Керівництво «гірників» вже озвучив суму, за яку готові розлучитися з Матвієнком. Гроші не маленькі – 35 мільйонів євро. «Каноніри» взяли час на роздум. Сам Матвієнко не проти спробувати свої сили в більш сильному чемпіонаті, яким безсумнівно є АПЛ.

«Каноніри» шукають посилення на позицію центрального і лівого захисника і хочуть оформити трансфер українця до кінця зимового міжсезоння. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного захисника в 5 мільйонів євро. Цього сезону Матвієнко провів за «гірників» 18 матчів, в яких відзначився однією результативною передачею. Чинний контракт захисника з "Шахтарем" розрахований до літа 2021 року. Нещодавно повідомлялося, що Манчестер Сіті також цікавиться Матвієнко, але до конкретних перемовин справа не дійшла.

Раніше ми писали, що чемпіон Англії Манчестер Сіті всерйоз націлився на захисника збірної України та київського "Динамо" Віталія Миколенко. Джерела в англійському клубі повідомляють, що «городяни» хочуть отримати 20-річного захисника перед ЄВРО-2020. Питання про трансфер вже вирішується на рівні керівництва клубів. Якщо Миколенко перейде у Манчестер Сіті, то на позиції лівого захисника йому доведеться конкурувати з ще одним українцем Олександром Зінченком. Зараз Миколенко знаходиться на зборах з Динамо в Туреччині.

Словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербіч заявив, що у Миколенко хороше майбутнє. «Він швидкий і жорсткий футборлист. Сподіваюся він перейде в АПЛ», - сказав Вербич.