Продолжаются переговоры между донецким Шахтером и лондонским Арсенал по поводу трансфера защитника «горняков» Николая Матвиенко

Как сообщает авторитетное издание Sky Sports, Арсенал хочет арендовать игрока сборной Украины, но Шахтер настаивает на полноценном трансфере. Руководство «горняков» уже озвучило сумму, за которую готово расстаться с Матвиенко. Деньги не маленькие – 35 миллионов евро. «Канониры» взяли время на размышление. Сам Матвиенко не против попробовать свои силы в более сильном чемпионате, которым несомненно является АПЛ.

«Канониры» ищут усиление на позицию центрального и левого защитника и хотят оформить трансфер украинца до конца зимнего межсезонья. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 5 миллионов евро. В текущем сезоне Матвиенко провел за «горняков» 18 матчей, в которых отличился одной результативной передачей. Действующий контракт защитника с Шахтером рассчитан до лета 2021 года. Недавно сообщалось, что Манчестер Сити также интересуется Матвиенко, но до конкретных переговоров дело не дошло.

Ранее мы писали, что чемпион Англии Манчестер Сити всерьез нацелился на защитника сборной Украины и киевского Динамо Виталия Миколенко. Источники в английском клубе сообщают, что «горожане» хотят заполучить 20-летнего защитника перед ЕВРО-2020. Вопрос о трансфере уже решается на уровне руководства клубов. Если Миколенко перейдет в Манчестер Сити, то на позиции левого защитника ему придётся конкурировать с еще одним украинцем Александром Зинченко. Сейчас Миколенко находится на сборах с Динамо в Турции.

Словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич заявил, что у Миколенко хорошее будущее. «Он быстрый и жесткий футборлист. Надеюсь он перейдет в АПЛ», - сказал Вербич.