Подруги та дружини футболістів продовжують радувати своїх шанувальників в соціальних мережах

Так подруга українського футболіста Олександра Сватка Дарина показала, як займається гімнастикою. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Дарини. Дівчина сіла на шпагат, її ноги та стегна сексуально обтягують чорно-білі лосини. «У здоровому тілі здоровий дух», - підписала фото красуня, і ми в цьому не сумніваємося.

Також Дарина викладала фото, де чітко видно її ідеальну фігуру. Дівчина торкається рукою волосся і еротично дивиться в екран смартфона. "Вушка" тільки підкреслюють сексуальність Дарини. Футболісту Дніпра-1 можна тільки позаздрити.

Раніше ми писали, як дружина відомого футболіста Валерія Лучкевича продовжує публікувати фото з відпочинку на Мальдівах. Анна Лучкевич похвалилася розкішними формами, катаючись на гойдалці, на тлі, чи то басейну, то чи океану. Її форми дійсно вражають. Фотограф відобразив її в ракурсі ззаду, і шанувальники змогли вдосталь оцінити пишні стегна красуні. Одягнена вона в жовте бікіні. «Якщо не брати до уваги мене, то можна побачити прапор України», - підписала фото Аня, натякаючи на жовтий колір купальника і блакитне небо.

Красуня проводить свою відпустку на Мальдівах і показала, як позує на пляжі в чорному купальнику. На плечах блондинки розвивається легкий халатик, за яким нічого не можна приховати. Підпис до фото говорить: «Оголошую тиждень Мальдів. І не важливо, що я вже в Дніпрі і надворі лежить сніжок. Стільки не виставлених фотографій, які зобов'язані залишитися в пам'яті «альбому» инстаграма. На тижні подарую подаруночок, привезений з Австрії. Так що слідкуйте за постами і історіями».

Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина збірки України показала свої величезні "м'ячі" без білизни.

Також Politeka писала про те, що дружина екс-капітана «Динамо» роздяглася і подратувала чоловіків своїм "подаруночком".