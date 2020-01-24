Подруги и жены футболистов продолжают радовать своих поклонников в социальных сетях

Так подруга украинского футболиста Александра Сватка Дарина показала, как занимается гимнастикой. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Дарины. Девушка села на шпагат, ее ноги и бедра сексуально обтягивают черно-белые лосины. «В здоровом теле здоровый дух», - подписала фото красотка, и мы в этом не сомневаемся.

Также Дарина выкладывала фото, где отчетливо видна ее идеальная фигура. Девушка касается рукой своих волос и эротично смотрит в экран смартфона. "Ушки" только подчеркивает сексуальность Дарины. Футболисту Днепра-1 можно только позавидовать.

Ранее мы писали, как жена известного футболиста Валерия Лучкевича продолжает публиковать фото с отдыха на Мальдивах. Анна Лучкевич похвасталась роскошными формами, катаясь на качели, на фоне, то ли бассейна, то ли океана. Ее формы действительно впечатляют. Фотограф запечатлел ее в ракурсе сзади, и поклонники могли вдоволь оценить пышные бедра красавицы. Одета она в желтое бикини. «Если не брать во внимание меня, то можно увидеть флаг Украины», - подписала фото Аня, намекая на желтый цвет купальника и голубое небо.

Красотка проводит свой отпуск на Мальдивах и показала, как позирует на пляже в черном купальнике. На плечах блондинки развивается легкий халатик, за которым ничего нельзя скрыть. Подпись к фото гласит: «Объявляю неделю Мальдив. И не важно, что я уже в Днепре и на улице лежит снежок. Столько не выставленных фотографий, которые обязаны остаться в памяти «альбома» инстаграма. На неделе подарю подарочек, привезённый с Австрии. Так что следите за постами и историями».

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.