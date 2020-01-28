Вболівальниця Барселони і Ліонеля Мессі Сьюзі Кортес поділилася новими відвертими фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram фотомоделі. На одному з фото Сьюзі «засвітила» татуювання Месії, яке знаходиться біля інтимного місця, нижче пупка. «Як і місяць, життя складається з фаз», - підписала зображення пишногруда красуня. Шанувальники не пройшли повз татуювання легендарного футболіста: «Мессі вогонь», «А ти все ніяк не зупинишся», «Груди супер».

На другому фото Кортес сидить на ліжку, її довгі, пишні волосся розвиваються до колін. У пустотливій позі, яку обрала модель, не розгледіти чи є на ній трусики, але чітко видно її оголені стегна. «Я збираюся зробити кілька фотографій, щоб дізнатися більше про те, що у вас є...», - загадково свідчить підпис до фото.

Нагадаємо, що дружина Ліонеля Мессі не в захваті від прихильниці чоловіка. У 2016 Сьюзі Кортес знялася в еротичній фотосесії у футболці Мессі, і відправила йому це фото в повідомленні. Після такого вчинку футболіст з дружиною заблокували її в соціальних мережах.

Раніше ми писали, як пустотлива 29-річна бразилійка еротично розляглася в кріслі. З одягу на ній тільки босоніжки. Шанувальники можуть розгледіти обриси її бездоганної фігури.

Ще на одному фото Кортес позує на тенісному корті, тримаючи в руках ракетку. Там вона одягнена в тенісну форму, яка мало що приховує. Підписники оцінили ідеальний прес фотомоделі.

На останньому фото бразилійка позує з пляшкою шампанського, оголивши свої чудові стегна. Підв'язки на панчохи не можуть приховати чудові форми від поглядів прихильників.

Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимому білизна.

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