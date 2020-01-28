Болельщица Барселоны и Лионеля Месси Сьюзи Кортес поделилась новыми откровенными фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram фотомодели. На одном из фото Сьюзи «засветила» татуировку Мессии, которая находится возле интимного места, ниже пупка. «Как и луна, жизнь состоит из фаз», - подписала изображение пышногрудая красотка. Поклонники не прошли мимо татуировки легендарного футболиста: «Месси огонь», «А ты все никак не остановишься», «Грудь супер».

На втором фото Кортес сидит на кровати, ее длинные, пышные волосы развиваются до колен. В шаловливой позе, которую избрала модель, не разглядеть есть ли на ней трусики, но отчетливо видны ее оголенные бедра. «Я собираюсь сделать несколько фотографий, чтобы узнать больше о том, что у вас есть...», - загадочно гласит подпись к фото.

Напомним, что жена Лионеля Месси не в восторге от поклонницы мужа. В 2016 Сьюзи Кортес снялась в эротической фотосессии в футболке Месси, и отправила ему это фото в сообщении. После такого поступка футболист с женой заблокировали ее в социальных сетях.

Ранее мы писали, как шаловливая 29-летня бразильянка эротично разлеглась в кресле. Из одежды на ней только босоножки. Поклонники могут разглядеть очертания ее безупречной фигуры.

Еще на одном фото Кортес позирует на теннисном корте, держа в руках ракетку. Там она одета в теннисную форму, которая мало что скрывает. Подписчики оценили идеальный пресс фотомодели.

На последнем фото бразильянка позирует с бутылкой шампанского, оголив свои великолепные бедра. Подвязки на чулки не могут скрыть восхитительные формы от взглядов поклонников.

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

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