Глава Matchroom Boxing промоутер Едді Хирн запропонував чемпіону світу в середній вазі за версією WBO Деметріусу Андраде провести бій з українцем Сергієм Дерев'янченком

Хірн вважає, що у небитого американського чемпіона, в послужному списку, мало переможених гучних імен.

«Які варіанти є у Андраде? Канело вже не повернеться в середній вагу. Деметріус може провести бій у категорії вище з чемпіоном WBO Біллі Джо Сондерсом. Також відмінний бій буде з Хайме Мунгієй, коли він стане обов'язковим претендентом. Ще є Дерев'янченко, з яким, як я вважаю, вийшов би відмінний бій. Андраде потрібні імениті опоненти для того, щоб стати по-справжньому великим», - заявив Хирн в інтерв'ю SecondsOut.

Професійна кар'єра Андраде бере старт у 2008 році та налічує 28 боїв. У всіх поєдинках він здобув перемоги (17 нокаутом). До цього американець вигравав золото Чемпіонату світу 2017 і срібло Панамериканських ігор.

Якщо бій між Дерев'янченко і Андраде відбудеться, то це буде вже третя спроба українського босера завоювати титул. У попередніх двох спробах він зазнав поразки. Спочатку в жовтні 2018 року Дерев'янченко поступився за очками Деніелу Джейкобсу, а в минулому році не зміг здолати Геннадія Головкіна, також програвши за очками.

Багато фахівців, так і сам боксер, залишилися незадоволені рішенням суддів, так як Сергій володів перевагою в рингу проти казахського боксера. Глядачі, які були присутні в Madison Square Garden освистали результат бою, таким чином підтримавши українця. У свою чергу, Головкін висловив готовність провести матч реванш.

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