Дев'ять українців потрапили в топ-1000 кращих боксерів світу

Відомий сайт World Boxing News вирішив визначив 1000 кращих боксерів усіх часів і склав дуже цікавий рейтинг, грунтуючись на розрахунках Boxrec.

В цьому рейтингу присутні Сергій Дерев'янченко і В'ячеслав Глазков, які були лише претендентами на чемпіонський пояс.

1. Флойд Мейвезер

2. Менні Пакьяо

3. Карлос Монзона

4. Шугар Рей Робінсон

5. Мухаммед Алі

6. Джо Луїс

7. Бернард Хопкінс

8. Арчі Мур

9. Оскар Де Ла Хойя

10. Хуліо Сезар Чавес

…37 Володимир Кличко

…100 Олександр Усик

…113 Василь Ломаченко

…139 Віталій Кличко

…354 Віктор Постол

…379 Луїс Малюк Каплан

…808 Сергій Дерев'янченко

…933 В'ячеслав Глазков

…960 Володимир Сидоренко

Нещодавно ми писали, що український боксер Василь Ломаченко посів третє місце серед кращих боксерів десятиліття.

Варто відзначити, що в цьому рейтингу не враховується вагова категорія.

"Можливо, кращий аматор всіх часів, Ломаченко не тільки виправдав видані аванси, але і показав себе ще краще на професійному рівні. Маючи вражаючий список скальпів, Ломаченко володіє трьома з чотирьох поясів у легкій вазі і може стати безперечним королем дивізону, якщо переможе Теофимо Лопеса в квітні 2020 року", – написано в описі досягнень українського боксера.

До речі, український боксер Василь Ломаченко на даний момент є фаворитом бою з американцем Теофимо Лопесом.

Аналітики інформують, що Василь котирується значно вище, а Теофимо практично не має шансів. Ставки на тріумф Ломаченко приймаються з коефіцієнтом 1,25. Показники на нічию досягають рівня 23,00. А котирування на перемогу Лопеса оцінюються в 3,75.

Нагадаємо, нещодавно ми опублікували топ-5 кращих боксерів в історії: хто так і залишився непереможеним.

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