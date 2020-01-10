Девять украинцев попали в топ-1000 лучших боксеров мира

Известный сайт World Boxing News решил определил 1000 лучших боксеров всех времен и составил интересный рейтинг, основываясь на расчетах Boxrec.

В этом рейтинге присутствуют Сергей Деревянченко и Вячеслав Глазков, которые были лишь претендентами на чемпионский пояс.

1. Флойд Мэйвезер

2. Мэнни Пакьяо

3. Карлос Монзон

4. Шугар Рэй Робинсон

5. Мухаммед Али

6. Джо Луис

7. Бернард Хопкинс

8. Арчи Мур

9. Оскар Де Ла Хойя

10. Хулио Сезар Чавес

…37 Владимир Кличко

…100 Александр Усик

…113 Василий Ломаченко

…139 Виталий Кличко

…354 Виктор Постол

…379 Луис Малыш Каплан

…808 Сергей Деревянченко

…933 Вячеслав Глазков

…960 Владимир Сидоренко

Недавно мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко занял третье место среди лучших боксеров десятилетия.

Стоит отметить, что в этом рейтинге не учитывается весовая категория.

"Возможно, лучший аматор всех времен, Ломаченко не только оправдал выданные авансы, но и показал себя еще лучше на профессиональном уровне. Имея впечатляющий список скальпов, Ломаченко владеет тремя из четырех поясов в легком весе и может стать бесспорным королем дивизона, если победит Теофимо Лопеса в апреле 2020 года", – написано в описании достижений украинского боксера.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко на данный момент является фаворитом боя с американцем Теофимо Лопесом.

Аналитики информируют, что Василий котируется значительно выше, а Теофимо практически не имеет шансов. Ставки на триумф Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,25. Показатели на ничью достигают уровня 23,00. А котировки на победу Лопеса оцениваются в 3,75.

Напомним, недавно мы опубликовали топ-5 лучших боксеров в истории: кто так и остался непобежденным.

Кроме того, Politeka сообщала, кто попал в список лучших боксеров года, неожиданные имена.

Также Politeka писала о том, что украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.