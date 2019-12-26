История бокса насчитывает десятки известнейших имен, но даже среди лучших – есть самые лучшие и непобежденные чемпионы

Кто же величайший боксер за всю историю бокса? Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на YouTube-канал «Топер» (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы)

Вашему вниманию топ 5 лучших боксеров мира в видео-анимации 13+:

«Самые лучшие боксеры за всю историю бокса? Майк Тайсон или Рокки Марчиано? В нашем новом выпуске мы выделили топ 5 лучших боксеров мира».

На 5-месте Рокки Марчиано, он выступал с 1948 по 1955 год. Провел 49 боев – 43 раза одержал победу нокаутом, он так и остался единственным непобежденным в тяжелом весе боксером в истории, он прославился, как один из самых жестких бойцов в ринге за всю историю этого вида спорта. Именно он и является прототипом известного персонажа фильма «Рокки».

4 место за знаменитым Майком Тайсоном. Он стал самым молодым чемпионом в истории среди тяжеловесов. Провел 58 боев и в 50 из них одерживал победы. Характерной особенностью Майка стало умение быстро нокаутировать соперника.

Условная бронза рейтинга за Эвандером Холифилдом – его прежде всего помнят, как боксера, который победил в очной схватке вышеупомянутого «Железного Майка». За ним 44 победы, он был одним из самых дорогих боксеров в истории, так за время профессиональных выступлений в ринге он заработал более 230 млн долларов. Холифилд известный благотворитель, немало своих заработанных в прямом смысле слова «кровью и потом» денег он пожертвовал обществу.

Серебро за легендой своего времени Джо Луисом. Он выступал, когда и правила в боксе были немного жестче, чем современные – с 1934 по 1951. В его активе 72 боя, большую часть из которых Джо выиграл. Выдающийся спортсмен был очень высоким, но не непобедимым: однажды его в ринге превзошел Шмелинг, но удар не остался без ответа – в реванше Луис одолел немца в течение одного раунда.

И самым, пожалуй, и известным, популярным и историческим именем в боксе по праву считается Мохаммед Али.

Спортсмен стал для Штатов и всего мира не просто именем в спорте, но и оказал существенное влияние на общественную жизнь своей страны. В частности отказался ехать во Вьетнам, где США в то время воевала. Он отличался не только поразительной скоростью и сокрушительными ударами в ринге, но и самоуверенностью или, скорее, уверенностью в своих силах. Он был несколько раз женат, у него 9 детей, в частности дочь Лейла успешно продолжила дело, которым занимался ее отец и также стала боксером.

Выступал с 29 октября 1960 по 1981 год. Такие талантливые спортсмены-тяжеловесы, как Фрейзер, Форман и Нортон не смогли одолеть Али и прославились только из-за выхода со звездой бокса в ринг.

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