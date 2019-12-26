Знаменитий український боксер Сергій Дерев'янченко епічно прокоментував бій з казахстанським чемпіоном Геннадієм Головкіним

Поєдинок нашого середньоваговики з GGG відбувся 6 жовтня і завершився спірною перемогою казаха – 114−113, 115−112, 115−112.

В інтерв'ю YouTube-шоу українець їдко прокоментував питання про синці на обличчі.

"У мене ще не відійшли повністю синці на обличчі? Ні, це я подбухнул. Вже місяць… не може ніяк зійти. І все спихають на бій: це ще не минув. Хто не курить і не п'є, результату не дає", – сказав Дерев'янченко.

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До речі, нещодавно ми писали, що промоутер українського боксера Сергія Дерев'янченка Лу Дібелла розповів про подальші плани свого підопічного.

Український середньоваговик в поєдинку з Геннадієм Головкіним за вакантні титули IBF і IBO, в якому він виглядав більш активно, але вже в першому раунді опинився в нокдауні, а незабаром отримав розсічення, зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.

За словами представника Дерев'янченко, команда українського боксера зацікавлена в організації реваншу з казахстанським чемпіоном, оскільки залишилася незадоволена результатом першого бою.

Деревянченко - Головкин

При цьому Дібелла заявив, що українець готовий вийти в ринг проти мексиканського чемпіона Сауля Альвареса, якщо той відмовиться від третьої зустрічі з Головкіним.

«Бій Дерев'янченко з Головкіним був чудовим. Я не вважаю, що Геннадій переміг. Я думаю, що він програв. Це була війна, в якій переміг Дерев'янченко. Ми б хотіли влаштувати реванш. Але я вважаю, що команда Головкіна спробує вийти на бій з Альваресом. Припускаю, що Канело змусить Головикна піднятися у вазі. Тоді їх бій відбудеться. Якщо вони не домовляться, то Дерев'янченко готовий битися з будь-ким з хлопців.

Ми можемо битися з Канело в травні, в середній або другій середній вазі. Головкін - один з моїх улюблених боксерів, майбутній член Залу слави. Але я вважаю, що у Дерев'янченко залишилося більше бензину в баку. Я думаю, що зараз у 72 або 76 кг він може дати Альваресу більш важкий бій, ніж Головкін».

головкин

Крім того, ми писали, що казахстанський боксер Геннадій Головкін зробив важливу заяву після своєї перемоги над Сергієм Дерев'янченко в бою за вакантні титули чемпіона світу в середній вазі за версіями IBF і IBO.

Раніше у видовищному поєдинку, в якому українець виглядав більш активно, але вже в першому раунді опинився в нокдауні, судді одноголосним рішенням віддали перемогу казахстанцу — 114:113, 115:112, 115:112.

Тим не менше навіть при оголошенні вердикту суддів казахстанський боксер був освистаний уболівальниками, які сумніваються у справедливості результату.

У свою чергу Геннадій Головкін висловив готовність зустрітися з Сергієм Дерев'янченко в реванші.

Нагадаємо, раніше освистаний Головкін терміново звернувся до Дерев'янченко після сумнівної перемоги.

Як повідомляла Politeka, Дерев'янченко вибрав собі двох топ-суперників, плани розкриті.

Також Politeka писала, що Дерев'янченко сколихнув весь світ заявою після бою, розгорається скандал.