Знаменитий український боксер Сергій Дерев'янченко епічно прокоментував бій з казахстанським чемпіоном Геннадієм Головкіним

Поєдинок нашого середньоваговики з GGG відбувся 6 жовтня і завершився спірною перемогою казаха – 114−113, 115−112, 115−112.

В інтерв'ю YouTube-шоу українець їдко прокоментував питання про синці на обличчі.

"У мене ще не відійшли повністю синці на обличчі? Ні, це я подбухнул. Вже місяць… не може ніяк зійти. І все спихають на бій: це ще не минув. Хто не курить і не п'є, результату не дає", – сказав Дерев'янченко.

До речі, нещодавно ми писали, що промоутер українського боксера Сергія Дерев'янченка Лу Дібелла розповів про подальші плани свого підопічного.

Український середньоваговик в поєдинку з Геннадієм Головкіним за вакантні титули IBF і IBO, в якому він виглядав більш активно, але вже в першому раунді опинився в нокдауні, а незабаром отримав розсічення, зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.

За словами представника Дерев'янченко, команда українського боксера зацікавлена в організації реваншу з казахстанським чемпіоном, оскільки залишилася незадоволена результатом першого бою.

При цьому Дібелла заявив, що українець готовий вийти в ринг проти мексиканського чемпіона Сауля Альвареса, якщо той відмовиться від третьої зустрічі з Головкіним.

«Бій Дерев'янченко з Головкіним був чудовим. Я не вважаю, що Геннадій переміг. Я думаю, що він програв. Це була війна, в якій переміг Дерев'янченко. Ми б хотіли влаштувати реванш. Але я вважаю, що команда Головкіна спробує вийти на бій з Альваресом. Припускаю, що Канело змусить Головикна піднятися у вазі. Тоді їх бій відбудеться. Якщо вони не домовляться, то Дерев'янченко готовий битися з будь-ким з хлопців.

Ми можемо битися з Канело в травні, в середній або другій середній вазі. Головкін - один з моїх улюблених боксерів, майбутній член Залу слави. Але я вважаю, що у Дерев'янченко залишилося більше бензину в баку. Я думаю, що зараз у 72 або 76 кг він може дати Альваресу більш важкий бій, ніж Головкін».

Крім того, ми писали, що казахстанський боксер Геннадій Головкін зробив важливу заяву після своєї перемоги над Сергієм Дерев'янченко в бою за вакантні титули чемпіона світу в середній вазі за версіями IBF і IBO.

Раніше у видовищному поєдинку, в якому українець виглядав більш активно, але вже в першому раунді опинився в нокдауні, судді одноголосним рішенням віддали перемогу казахстанцу — 114:113, 115:112, 115:112.

Тим не менше навіть при оголошенні вердикту суддів казахстанський боксер був освистаний уболівальниками, які сумніваються у справедливості результату.

У свою чергу Геннадій Головкін висловив готовність зустрітися з Сергієм Дерев'янченко в реванші.

Нагадаємо, раніше освистаний Головкін терміново звернувся до Дерев'янченко після сумнівної перемоги.

Як повідомляла Politeka, Дерев'янченко вибрав собі двох топ-суперників, плани розкриті.

Також Politeka писала, що Дерев'янченко сколихнув весь світ заявою після бою, розгорається скандал.