Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко эпично прокомментировал бой с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным

Поединок нашего средневеса с GGG состоялся 6 октября и завершился спорной победой казаха – 114−113, 115−112, 115−112.

В интервью YouTube-шоу украинец едко прокомментировал вопрос о синяках на лице.

"У меня еще не отошли полностью синяки на лице? Нет, это я подбухнул. Уже месяц… И не может никак сойти. И все спихивают на бой: это еще не прошло. Кто не курит и не пьет, результата не дает", – сказал Деревянченко.

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К слову, недавно мы писали, что промоутер украинского боксера Сергея Деревянченко Лу ДиБелла рассказал о дальнейших планах своего подопечного.

Украинский средневес в поединке с Геннадием Головкиным за вакантные титулы IBF и IBO, в котором он выглядел более активно, но уже в первом раунде оказался в нокдауне, а вскоре получил рассечение, потерпел поражение единогласным решением судей.

По словам представителя Деревянченко, команда украинского боксера заинтересована в организации реванша с казахстанским чемпионом, поскольку осталась недовольна результатом первого боя.

Деревянченко - Головкин

При этом ДиБелла заявил, что украинец также готов выйти в ринг против мексиканского чемпиона Сауля Альвареса, если тот откажется от третьей встречи с Головкиным.

«Бой Деревянченко с Головкиным был великолепным. Я не считаю, что Геннадий победил. Я думаю, что он проиграл. Это была война, в которой победил Деревянченко. Мы бы хотели устроить реванш. Но я полагаю, что команда Головкина попытается выйти на бой с Альваресом. Предполагаю, что Канело заставит Головикна подняться в весе. Тогда их бой состоится. Если они не договорятся, то Деревянченко готов драться с любым из парней.

Мы можем сразиться с Канело в мае, в среднем или втором среднем весе. Головкин - один из моих любимых боксеров, будущий член Зала славы. Но я считаю, что у Деревянченко осталось больше бензина в баке. Я думаю, что сейчас в 72 или 76 кг он может дать Альваресу более тяжелый бой, чем Головкин».

головкин

Кроме того, мы писали, что казахстанский боксер Геннадий Головкин сделал важное заявление после своей победы над Сергеем Деревянченко в бою за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Ранее в зрелищном поединке, в котором украинец выглядел более активно, но уже в первом раунде оказался в нокдауне, судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу — 114:113, 115:112, 115:112.

Тем не менее даже при оглашении вердикта судей казахстанский боксер был освистан болельщиками, которые усомнились в справедливости результата.

В свою очередь Геннадий Головкин выразил готовность встретиться с Сергеем Деревянченко в реванше.

Напомним, ранее освистанный Головкин срочно обратился к Деревянченко после сомнительной победы.

Как сообщала Politeka, Деревянченко выбрал себе двух топ-соперников, планы раскрыты.

Также Politeka писала, что Деревянченко всколыхнул весь мир заявлением после боя, разгорается скандал.