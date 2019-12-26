Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко эпично прокомментировал бой с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным

Поединок нашего средневеса с GGG состоялся 6 октября и завершился спорной победой казаха – 114−113, 115−112, 115−112.

В интервью YouTube-шоу украинец едко прокомментировал вопрос о синяках на лице.

"У меня еще не отошли полностью синяки на лице? Нет, это я подбухнул. Уже месяц… И не может никак сойти. И все спихивают на бой: это еще не прошло. Кто не курит и не пьет, результата не дает", – сказал Деревянченко.

К слову, недавно мы писали, что промоутер украинского боксера Сергея Деревянченко Лу ДиБелла рассказал о дальнейших планах своего подопечного.

Украинский средневес в поединке с Геннадием Головкиным за вакантные титулы IBF и IBO, в котором он выглядел более активно, но уже в первом раунде оказался в нокдауне, а вскоре получил рассечение, потерпел поражение единогласным решением судей.

По словам представителя Деревянченко, команда украинского боксера заинтересована в организации реванша с казахстанским чемпионом, поскольку осталась недовольна результатом первого боя.

При этом ДиБелла заявил, что украинец также готов выйти в ринг против мексиканского чемпиона Сауля Альвареса, если тот откажется от третьей встречи с Головкиным.

«Бой Деревянченко с Головкиным был великолепным. Я не считаю, что Геннадий победил. Я думаю, что он проиграл. Это была война, в которой победил Деревянченко. Мы бы хотели устроить реванш. Но я полагаю, что команда Головкина попытается выйти на бой с Альваресом. Предполагаю, что Канело заставит Головикна подняться в весе. Тогда их бой состоится. Если они не договорятся, то Деревянченко готов драться с любым из парней.

Мы можем сразиться с Канело в мае, в среднем или втором среднем весе. Головкин - один из моих любимых боксеров, будущий член Зала славы. Но я считаю, что у Деревянченко осталось больше бензина в баке. Я думаю, что сейчас в 72 или 76 кг он может дать Альваресу более тяжелый бой, чем Головкин».

Кроме того, мы писали, что казахстанский боксер Геннадий Головкин сделал важное заявление после своей победы над Сергеем Деревянченко в бою за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Ранее в зрелищном поединке, в котором украинец выглядел более активно, но уже в первом раунде оказался в нокдауне, судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу — 114:113, 115:112, 115:112.

Тем не менее даже при оглашении вердикта судей казахстанский боксер был освистан болельщиками, которые усомнились в справедливости результата.

В свою очередь Геннадий Головкин выразил готовность встретиться с Сергеем Деревянченко в реванше.

Напомним, ранее освистанный Головкин срочно обратился к Деревянченко после сомнительной победы.

Как сообщала Politeka, Деревянченко выбрал себе двух топ-соперников, планы раскрыты.

Также Politeka писала, что Деревянченко всколыхнул весь мир заявлением после боя, разгорается скандал.