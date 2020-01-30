Глава Matchroom Boxing промоутер Эдди Хирн предложил чемпиону мира в среднем весе по версии WBO Деметриусу Андраде провести бой с украинцем Сергеем Деревянченко

Хирн считает, что у небитого американского чемпиона, в послужном списке, мало побежденных громких имен.

«Какие варианты есть у Андраде? Канело уже не вернется в средний вес. Деметриус может провести бой в категории выше с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом. Также отличный бой будет с Хайме Мунгией, когда он станет обязательным претендентом. Еще есть Деревянченко, с которым, как я считаю, получился бы отличный бой. Андраде нужны именитые оппоненты для того, чтобы стать по настоящему великим», - заявил Хирн в интервью SecondsOut.

Профессиональная карьера Андраде берёт старт в 2008 году и насчитывает 28 боев. Во всех поединках он одержал победы (17 нокаутом). До этого американец выигрывал золото Чемпионата мира 2017 и серебро Панамериканских игр.

Если бой между Деревянченко и Андраде состоится, то это будет уже третья попытка украинского босёра завоевать титул. В предыдущих двух попытках он потерпел поражение. Сначала в октябре 2018 года Деревянченко уступил по очкам Дэниелу Джейкобсу, а в прошлом году не смог одолеть Геннадия Головкина, также проиграв по очкам.

Многие специалисты, да и сам боксёр, остались недовольны решением судей, так как Сергей владел преимуществом в ринге против казахского боксёра. Зрители, которые присутствовали в Madison Square Garden освистали результат боя, таким образом поддержав украинца. В свою очередь, Головкин выразил готовность провести матч реванш.

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