Відомий боксер напівсередньої ваги Іван Редкач, який проживає в США, викликав на бій YouTube-блогера Джейку Пола

На своїй сторінці в Instagram Редкач виклав фотографію Пола, під якою написав: «Я готовий битися з тобою навіть однією рукою. Влаштуємо це». Блогер поки не дав свою відповідь.

В ніч з 30-го на 31-е січня Джейку Пол проводив боксерський поєдинок проти свого колеги з YouTube AnEsonGib. Джейку нокаутував суперника вже в першому раунді. Варто відзначити, що тренує Пола, колишній наставник Редкача Шейн Мозлі.

Свій останній бій Редкач провів на арені Barclays Center в Брукліні, 26 січня, проти Денні Гарсії. Їх поєдинок за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в напівсередній вазі. У першій половині бою Редкач діяв більш агресивно, викидаючи силові удари, але потрясти Гарсію так і не зумів. Починаючи з 6-го раунду, американець прибрав ініціативу до своїх рук. У підсумку перемога визначилася суддівськими записками. Всі судді віддали перемогу американцю: 118-110, 117-111, 117-111.

У 10-му раунді стався кумедний епізод. Редкач вкусив Гарсію між плечем і шиєю, надалі їх розборонив рефері поєдинку.

Після бою американець прокоментував цей інцидент. «Перед тим, як вкусити мене, Редкач сказав: «Майк Тайсон». Мене вперше вкусили в бою, я навіть подумав, що, можливо, доведеться накладати шви, але обійшлося. Я сказав про це рефері», - заявив Гарсія.

Іван в боргу не залишився. «Відео тижня. Татів синочок, очі такі. Какати хочеш? Або в ринг давно не виходили?» — написав на своїй сторінці в соціальній мережі Редкач.

Згодом спортивна комісія штату Нью-Йорк прийняла рішення позбавити ліцензії Редкача на один рік. Крім того, Редкач повинен буде заплатити штраф у розмірі 10 тисяч доларів.