Известный боксер полусреднего веса Иван Редкач, который проживает в США, вызвал на бой YouTube-блогера Джейку Пола

На своей странице в Instagram Редкач выложил фотографию Пола, под которой написал: «Я готов драться с тобой даже одной рукой. Устроим это». Блогер пока не дал свой ответ.

В ночь с 30-го на 31-е января Джейку Пол проводил боксерский поединок против своего коллеги с YouTube AnEsonGib. Джейку нокаутировал соперника уже в первом раунде. Стоит отметить, что тренирует Пола, бывший наставник Редкача Шейн Мозли.

Свой последний бой Редкач провел на арене Barclays Center в Бруклине, 26 января, против Дэнни Гарсии. Их поединок был за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. В первой половине боя Редкач действовал более агрессивно, выбрасывая силовые удары, но потрясти Гарсию так и не сумел. Начиная с 6-го раунда, американец прибрал инициативу к своим рукам. В итоге победа определилась судейскими записками. Все судьи отдали победу американцу: 118-110, 117-111, 117-111.

В 10-м раунде случился забавный эпизод. Редкач укусил Гарсию между плечом и шеей, в последствии их разнял рефери поединка.

После боя американец прокомментировал данный инцидент. «Перед тем, как укусить меня, Редкач сказал: «Майк Тайсон». Меня впервые укусили в бою, я даже подумал, что возможно придется накладывать швы, но обошлось. Я сказал об этом рефери», - заявил Гарсия.

Иван в долгу не остался. «Видео недели. Папин сыночек, глаза такие. Какать хочешь? Или в ринг давно не выходили?» — написал на своей странице в социальной сети Редкач.

В последствии спортивная комиссия штата Нью-Йорк приняла решение лишить лицензии Редкача на один год. Кроме того, Редкач должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.

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