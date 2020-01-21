Український боксер Іван Редкач, який проживає в США, розповів про труднощі в американській життя

25 січня Іван Редкач проведе бій за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в напівсередній вазі проти американця Денні Гарсії.

Напередодні бою українець поспілкувався з порталом Klitschko-brothers.

«Коли я переїхав в Америку, то підписав контракт з російськомовним менеджером Едуардом Гумашьяном. Він мені пообіцяв хороший контракт на бої, відмінні умови для тренувань і екіпіровку. У Лос-Анжелесі я підписав з ним угоду на три роки. У підсумку, весь цей час я прожив, як собака. Він повинен був платити мені тисячу доларів на місяць, на харчування та витрати, а видавав лише 50 доларів в тиждень. Соромно зізнатися, що було таке, але у мене не було навіть грошей на їжу, в той період», - розповів Іван Редкач.

33-річний український середньоваговик провів 28 поєдинків у професійній кар'єрі, в 4 боях він зазнав поразки, і ще один бій звів внічию. Найбільшу перемогу Редкач здобув у минулому році, відправивши в нокаут екс-чемпіона світу американця Дэвона Александера.

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"Голландцям просто без різниці, що відбувається в інших країнах. Там всім просто по фігу ... Хоча все ж є одне але. Цей народ не особливо любить войовничі країни, які проявляють агресію.

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