Украинский боксер Иван Редкач, который проживает в США, рассказал о трудностях в американской жизни

25 января Иван Редкач проведет бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе против американца Дэнни Гарсии.

Накануне боя украинец пообщался с порталом Klitschko-brothers.

«Когда я переехал в Америку, то подписал контракт с русскоговорящим менеджером Эдуардом Гумашьяном. Он мне пообещал хороший контракт на бои, отличные условия для тренировок и экипировку. В Лос-Анжелесе я подписал с ним соглашение на три года. В итоге, все это время я прожил, как собака. Он должен был платить мне тысячу долларов в месяц, на питание и расходы, а выдавал только 50 долларов в неделю. Стыдно признаться, что было такое, но у меня не было даже денег на еду, в тот период», - рассказал Иван Редкач.

33-летний украинский средневес провел 28 поединков в профессиональной карьере, в 4 боях он потерпел поражение, и еще один бой свел вничью. Самую большую победу Редкач одержал в прошлом году, отправив в нокаут экс-чемпиона мира американца Дэвона Александера.

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"Голландцы просто без разницы, что происходит в других странах. Там всем просто по фигу ... Хотя все же есть одно, но. Этот народ не особо любит воинственные страны, которые проявляют агрессию.

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