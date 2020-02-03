В мережі з’явилася викривальна інформація про гравця футбольної збірної України Володимира Разуванова

Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк у Facebook, пише Politeka.net.

«Почав стежити за елітним раундом відбору до чемпіонату світу з футзалу. Через лічені хвилини почнеться матч Україна-Іспанія. За наших звісно вболіваю. А точніше за Володимира Разуванова. Який виступає за російський клуб – КПРФ (Комуністичної Партії Російської Федерації) Бл...ть! Інших слів не доберу!», – поділився журналіст на своїй сторінці.

Він додав, що цей футболіст – це «справжній серп і молот українського футзалу».

Цікаво, що Володимир Разуванов перейшов в клуб КПРФ у 2018 році.Він почав свою футбольну кар’єру у Росії, коли почалася агресія РФ в Україні.

«Тобто Ракицького в одну збірну України не запрошуємо, а Разуванова в іншу національну збірну виходить можна? Причому Разуванов і особливо не ховається. Все ж на поверхні! Але це все нас сварять політики, я не сумніваюся. Не вірите? Запитайте в головного спікера клубу КПРФ», – додав він.

Також українці почали обговорювати це в коментарях.

«А ще в КПРФ в 15 році поїхав сьогоднішній гравець збірної Петро Шотурма родом з західної , як завжди "спорт внє палатікі" А воротар Іваняк (Так само воротар збірної) в 15 так само грав в Діні, а потім розповідав, що якщо його ще раз запросять в чемпіонат Росії, то він з радістю туди поїде, бо то престижно і взагалі "спорт внє палатікі», – пишуть у мережі.

Нагадаємо, що відомий український футболіст Ігор Сікорський більше, вже колишній гравець клубу "Агробізнес", що виступає у Першій лізі, вирішив відпочити в російському Санкт-Петербурзі. Гравець у своєму профілі опублікував фотографії, на яких позує біля культурних пам'яток в Санкт-Петербурзі, Росія. Клуб відразу відреагував на цю поїздку і написав про розірвання контракту з футболістом.

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