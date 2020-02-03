В сети появилась разоблачительная информация об игроке футбольной сборной Украины Владимира Разуванова

Об этом рассказал журналист Константин Андриюк в Facebook, пишет Politeka.net.

«Начал следить за элитным раундом отбора к чемпионату мира по футзалу. Через считанные минуты начнется матч Украина-Испания. За наших конечно болею. А точнее за Владимира Разуванова. Который выступает за российский клуб – КПРФ (Коммунистической Партии Российской Федерации) Бл...ть! Других слов не подобрать!», – поделился журналист на своей странице.

Он добавил, что этот футболист – это «настоящий серп и молот украинского футзала».

Интересно, что Владимир Разуванов перешел в клуб КПРФ в 2018 году.Он начал свою футбольную карьеру в России, когда началась агрессия РФ в Украине.

«То есть Ракицкого в одну сборную Украины не приглашаем, а Разуванова в другую национальную сборную получается можно? Причем Разуванов и особо не скрывается. Все же на поверхности! Но это все нас ругают политики, я не сомневаюсь. Не верите? Спросите у главного спикера клуба КПРФ», – добавил он.

Также украинцы начали обсуждать это в комментариях.

«А еще в КПРФ в 15 году уехал сегодняшний игрок сборной Петр Шотурма родом с западной , как всегда "спорт вне палатики" А вратарь Иваняк (Так же вратарь сборной) в 15 так же играл в Дине, а потом рассказывал, что если его еще раз пригласят в чемпионат России, то он с радостью туда поедет, потому что это престижно и вообще "спорт вне палатики», – пишут в сети.

Напомним, что известный украинский футболист Игорь Сикорский больше, уже бывший игрок клуба "Агробизнес", выступающего в Первой лиге, решил отдохнуть в российском Санкт-Петербурге. Игрок в своем профиле опубликовал фотографии, на которых позирует возле культурных достопримечательностей в Санкт-Петербурге, Россия. Клуб сразу отреагировал на эту поездку и написал о расторжении контракта с футболистом.

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