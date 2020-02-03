Василь Ломаченко прокоментував україно-російські відносини

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко розповів в інтерв'ю російській службі ВВС про своє відношення до Росії.

"Ну, ви знаєте, у мене багато друзів з Росії. Я приятелював з ними з дитинства. Це були хлопці, з якими ми змагалися, коли ми були юніорами, кадетами, ми виросли разом, багато разів були на різних змаганнях, зборах. Ну а від того, що у нас якась політична напружена ситуація між Росією і Україною. Я ж не можу розривати відносини зі своїми друзями через те, що у нас там, нагорі йде якийсь поділ, якась політика. Але, чесно кажучи, це не моя справа і я не хочу туди лізти і щось коментувати", – прокоментував Василь Ломаченко.

Варто зазначити, що в Лондоні Василь Ломаченко переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів і завоював вакантний пояс WBC в легкій вазі 31 серпня минулого року. Більш того, при цьому зберігши свої титули WBA Super і WBO.

Нагадаємо, що володар титулу WBC в легкій вазі Девін Хейні поділився думкою від майбутнього бою Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса. Американець висловив сумнів, що хтось може побити українця, крім нього самого.

"Я думаю, що це буде дійсно гарне протистояння. Мені здається, що у Теофімо є швидкість і міць, а у Ломаченко - боксерський інтелект. Думаю, що поєдинок буде дуже цікавим, але я схиляюся до перемоги Ломи.

Я турбуюся через те, що Ломаченко може програти до нашого бою. Але перемогти його буде нелегко. Ніхто із звичайних боксерів не зможе побити Ломаченко. Я це розумію і відчуваю, що я є саме тим хлопцем, який може це зробити", - заявив Девін Хейні

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.