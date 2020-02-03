Василий Ломаченко прокомментировал украино-российские отношения

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко рассказал в интервью русской службе ВВС о своем отношении к России.

"Ну, вы знаете, у меня много друзей из России. Я дружил с ними с детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда мы были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на различных соревнованиях, сборах. Ну а от того, что у нас какая-то напряженная политическая ситуация между Россией и Украиной. Я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там, наверху идет какое-то разделение, какая-то политика. Но, честно говоря, это не мое дело и я не хочу туда лезть и что-то комментировать", – прокомментировал Василий Ломаченко.

Стоит отметить, что в Лондоне Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей и завоевал вакантный пояс WBC в легком весе 31 августа прошлого года. Более того, при этом сохранив свои титулы WBA Super и WBO.

Напомним, что обладатель титула WBC в легком весе Девин Хейни поделился мнением от предстоящего боя Василия Ломаченко против Теофімо Лопеса. Американец выразил сомнение, что кто-то может побить украинца, кроме него самого.

"Я думаю, что это будет действительно хорошее противостояние. Мне кажется, что в Теофімо есть скорость и мощь, а у Ломаченко - боксерский интеллект. Думаю, что поединок будет очень интересным, но я склоняюсь к победе Ломы.

Я беспокоюсь за то, что Ломаченко может проиграть до нашего боя. Но победить его будет нелегко. Никто из обычных боксеров не сможет побить Ломаченко. Я это понимаю и чувствую, что являюсь именно тем парнем, который может это сделать", - заявил Девин Хейни

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижение.

Также Politeka писала, разговорчивый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.