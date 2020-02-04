В одеський клуб «Чорноморець» взяли футболіста, якого вигнали з ФК «Агробізнес» через поїздку в країну - агресор

Як повідомляє «UA-Футбол» новачок повинен відправиться в найближчий тренувальний збір в Туреччині в якості повноцінного члена клубу.

Мова йде про 31-річного півзахисника Ігоря Сікорського, який раніше грав за хмельницький футбольний клуб «Агробізнес» з Волочиська.

Наголошується, що клуб розірвав з ним контракт після того, як вищеназваний гравець демонстративно поїхав на відпочинок в Росію.

«Сікорський подорожжю в Росію дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію, допомагає бійцям на передовій, в якому кожен футболіст має можливість займатися своєю улюбленою справою, завдяки захисникам України, зберігають в Україні мирне життя», заявили в клубі Волочиська.

Нагадаємо, що відомий український футболіст Ігор Сікорський більше, вже колишній гравець клубу "Агробізнес", що виступає у Першій лізі, вирішив відпочити в російському Санкт-Петербурзі. Гравець у своєму профілі опублікував фотографії, на яких позує біля культурних пам'яток в Санкт-Петербурзі, Росія. Клуб відразу відреагував на цю поїздку і написав про розірвання контракту з футболістом.

Раніше ми писали, форвард київського Динамо Жерсон Родрігес найближчим часом змінить клуб.

Як повідомляє турецьке видання Transfer Merkezi, гравець збірної Люксембургу близький до підписання контракту з Анкарагюджю. Буде це оренда або повноцінну угоду поки не повідомляється. У даний момент Анкарагюджю займає 17-е місце в чемпіонаті Туреччини.

Варто нагадати, що в Динамо Жерсон перебрався з японського клубу Джубило Івата. Трансфер обійшовся динамівцям в 2 мільйони євро. Закріпитися в складі киян форвард збірної Люксембургу не зумів. Він провів всього 12 матчів за Динамо, відзначившись 2 забитими голами. Для форварда – це скромний показник.

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