В одесский клуб «Черноморец» приняли футболиста, которого изгнали из ФК «Агробизнес» из-за поездки в страну- агрессор
Как сообщает «UA-Футбол» новичок должен отправится в ближайший тренировочный сбор в Турции в качестве полноценного члена клуба.
Речь идет о 31-летнем полузащитнике Игоре Сикорском, который ранее играл за хмельницкий футбольный клуб «Агробизнес» из Волочиска.
Отмечается, что клуб разорвал с ним контракт после того, как вышеназванный игрок демонстративно поехал на отдых в Россию.
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«Сикорский путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь», — заявили в клубе Волочиска.
Напомним, что известный украинский футболист Игорь Сикорский больше, уже бывший игрок клуба "Агробизнес", выступающего в Первой лиге, решил отдохнуть в российском Санкт-Петербурге. Игрок в своем профиле опубликовал фотографии, на которых позирует возле культурных достопримечательностей в Санкт-Петербурге, Россия. Клуб сразу отреагировал на эту поездку и написал о расторжении контракта с футболистом.
Ранее мы писали, форвард киевского Динамо Жерсон Родригес в ближайшее время сменит клуб.
Как сообщает турецкое издание Transfer Merkezi, игрок сборной Люксембурга близок к подписанию контракта с Анкарагюджю. Будет это аренда или полноценное соглашение пока не сообщается. В данный момент Анкарагюджю занимает 17-е место в чемпионате Турции.
Стоит напомнить, что в Динамо Жерсон перебрался из японского клуба Джубило Ивата. Трансфер обошелся динамовцам в 2 миллиона евро. Закрепится в составе киевлян форвард сборной Люксембурга не сумел. Он провел всего 12 матчей за Динамо, отметившись 2 забитыми голами. Для форварда – это скромный показатель.
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