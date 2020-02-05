Суперник українського боксера Василя Ломаченка Теофимо Лопес вважає, що основною його перевагою є вік

Лопес заявив, що після семирічної кар'єри в боксі українцю пора покинути п'єдестал і поступитися ним 22-річному американцеві.

В інтерв'ю Business Insider боксер зізнався, що дуже чекає свого становлення суперзіркою.

«Ось як ми дивимося на все це: я збираюся стати великою зіркою. Але єдина різниця полягає в тому, що якщо я зустрінуся з Ломаченко і поб'ю його, мій підйом на вершину буде більш швидким. Лома незабаром піде, він вже сім років виступає у професійному боксі, намагаючись з усіх сил творити історію. Він знає, що його час закінчується.

Мені 22 роки, мене чекає довга кар'єра. Якщо я зіткнуся з Ломаченко і виграю, то це прискорить процес становлення суперзіркою. Я з нетерпінням чекаю на можливість шокувати світ і створити історію ще ефектніше, ніж в бою з Коммі», - заявив Лопес.

Раніше ми писали, що глава промоутерської компанії Боб Арум назвав приблизну дату поєдинку між Василем Ломаченком та американцем Теофимо Лопесом. «Призначено на травень. Але одна річ відома напевно: це наступний бій для цих двох», - процитував Кім слова Арума.