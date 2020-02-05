Суперник українського боксера Василя Ломаченка Теофимо Лопес вважає, що основною його перевагою є вік
Лопес заявив, що після семирічної кар'єри в боксі українцю пора покинути п'єдестал і поступитися ним 22-річному американцеві.
В інтерв'ю Business Insider боксер зізнався, що дуже чекає свого становлення суперзіркою.
«Ось як ми дивимося на все це: я збираюся стати великою зіркою. Але єдина різниця полягає в тому, що якщо я зустрінуся з Ломаченко і поб'ю його, мій підйом на вершину буде більш швидким. Лома незабаром піде, він вже сім років виступає у професійному боксі, намагаючись з усіх сил творити історію. Він знає, що його час закінчується.
Мені 22 роки, мене чекає довга кар'єра. Якщо я зіткнуся з Ломаченко і виграю, то це прискорить процес становлення суперзіркою. Я з нетерпінням чекаю на можливість шокувати світ і створити історію ще ефектніше, ніж в бою з Коммі», - заявив Лопес.
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Раніше ми писали, що глава промоутерської компанії Боб Арум назвав приблизну дату поєдинку між Василем Ломаченком та американцем Теофимо Лопесом.
«Призначено на травень. Але одна річ відома напевно: це наступний бій для цих двох», - процитував Кім слова Арума.
Нещодавно ми писали, що Теофимо Лопес продовжує переконувати всіх у тому, що у Василя Ломаченка немає шансів в бою з ним.
«Просто дочекайтеся наступного року, і ви побачите, як Теофимо переможе Ломаченка. Я не збираюся дозволити напівлегковаговику вийти і взяти над собою верх. Я великий хлопець, от і все. Справа не в «ударах праворуч». Я не просто нокаутер, ось що важливо. Я розумний. Мої удари зрячі. Це не удари: «закрию очі і вдарю», ні, я знаю і бачу, куди бити. Неважливо скільки буде потрібно раундів, вони дійдуть до мети. Ломаченко піде, а я прийду", - заявив Лопес.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.
Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.
Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.