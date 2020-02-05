Соперник украинского боксера Василия Ломаченко Теофимо Лопес считает, что основным его преимуществом является возраст
Лопес заявил, что после семилетней карьеры в боксе украинцу пора покинуть пьедестал и уступить его 22-летнему американцу.
В интервью Business Insider боксер признался, что очень ждет своего становления суперзвездой.
«Вот как мы смотрим на все это: я собираюсь стать крупной звездой. Но единственная разница заключается в том, что если я встречусь с Ломаченко и побью его, мой подъем на вершину будет более быстрым. Лома вскоре уйдет, он уже семь лет выступает в профессиональном боксе, стараясь изо всех сил творить историю. Он знает, что его время на исходе.
Мне 22 года, меня ждет долгая карьера. Если я столкнусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления суперзвездой. Я с нетерпением жду возможность шокировать мир и сотворить историю еще эффектнее, чем в бою с Комми», - заявил Лопес.
Два миллиона в мусорном мешке: топ-чиновник Кабмина попался на взятке, скандальные фото
Пышногрудая Мейхер засветила лишнее в глубоком декольте, фото облетело сеть: «Надюха-огонь»
Отмена второй платежки: перепуганный Кабмин дал заднюю, "чтобы не раздражать"
Списание всех денег с карт: Приватбанк предупредил украинцев, подробности
Ранее мы писали, что глава промоутерской компании Боб Арум назвал приблизительную дату поединка между Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.
«Назначен на май. Но одна вещь известна наверняка: это следующий бой для этих двух», - процитировал Ким слова Арума.
Недавно мы писали, что Теофимо Лопес продолжает убеждать всех в том, что у Василия Ломаченко нет шансов в бою с ним.
«Просто дождитесь следующего года, и вы увидите, как Теофимо победит Ломаченко. Я не собираюсь позволить полулегковесу выйти и взять над собой верх. Я крупный парень, вот и все. Дело не в «ударах справа». Я не просто нокаутер, вот что важно. Я умен. Мои удары зрячие. Это не удары: «закрою глаза и ударю», нет, я знаю и вижу, куда бить. Неважно сколько потребуется раундов, они дойдут до цели. Ломаченко уйдет, а я приду", - заявил Лопес.
Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.
Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.
Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.