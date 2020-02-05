Соперник украинского боксера Василия Ломаченко Теофимо Лопес считает, что основным его преимуществом является возраст

Лопес заявил, что после семилетней карьеры в боксе украинцу пора покинуть пьедестал и уступить его 22-летнему американцу.

В интервью Business Insider боксер признался, что очень ждет своего становления суперзвездой.

«Вот как мы смотрим на все это: я собираюсь стать крупной звездой. Но единственная разница заключается в том, что если я встречусь с Ломаченко и побью его, мой подъем на вершину будет более быстрым. Лома вскоре уйдет, он уже семь лет выступает в профессиональном боксе, стараясь изо всех сил творить историю. Он знает, что его время на исходе.

Мне 22 года, меня ждет долгая карьера. Если я столкнусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления суперзвездой. Я с нетерпением жду возможность шокировать мир и сотворить историю еще эффектнее, чем в бою с Комми», - заявил Лопес.

Ранее мы писали, что глава промоутерской компании Боб Арум назвал приблизительную дату поединка между Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. «Назначен на май. Но одна вещь известна наверняка: это следующий бой для этих двух», - процитировал Ким слова Арума.