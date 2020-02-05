Американський тренер і наставник Олександра Гвоздика Тедді Атлас висловився з приводу бою Теофимо Лопеса і українського чемпіона Василя Ломаченка

Тренер вважає, що американець не готовий битися з одним з найкращих боксерів світу.

«У Лопеса є реальна сила в руках і швидкість. Він скорочує дистанцію і може вдарити тебе раптовим видовищним ударом. Для нього працюють ці речі. Може Ломаченко знешкодити його? Я не думаю, що Лопес впорається, йому 22 роки. Давайте подивимося правді в очі. Якщо б ви були його батьком, поставили б ви свого сина на такий бій?", - розмірковує Атлас.

Крім того, наставник Гвоздика зазначив, що Ломаченко найкращий боєць в світі по частині техніки.

"Мабуть, Ломаченко – найкращий боєць в світі зараз. Не думаю, що ви будете сперечатися з цим по частині техніки. Кроуфорд теж там, не зрозумійте мене неправильно. Але Василь, мабуть, кращий боксер pound-for-pound. Хлопець виграв дві Олімпіади, провів 400 поєдинків в любителях і програв один. Один! Ви поставили б свого хлопця, якому 22 роки? Хлопця з неймовірним ударом, в якого ще все попереду. Ви думаєте, що він вже готовий?", - зазначає Тедді Атлас.

Американський тренер заявив, що Лопес не готовий до бою з Ломаченко і йому треба взяти інший поєдинок для того, розвиватися і готуватися до поєдинку з українцем.

"Я вважаю, що Лопес ще не готовий. Йому слід взяти інший поєдинок. Справа в тому, що це окупиться тоді, коли Теофимо буде готовий. Іншими словами, треба взяти інший бій, а потім подивитися, може, потрібен ще один. Як на мене, чим більше у Лопеса буде часу для розвитку, тим краще", - резюмував Тедді Атлас.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.