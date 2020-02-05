Американский тренер и наставник Александра Гвоздика Тедди Атлас высказался по поводу боя Теофимо Лопеса и украинского чемпиона Василия Ломаченко

Тренер считает, что американец не готов драться с одним из лучших боксеров мира.

«У Лопеса есть реальная сила в руках и скорость. Он сокращает дистанцию и может ударить тебя внезапным зрелищным ударом. Для него работают эти вещи. Может ли Ломаченко обезвредить его? Я не думаю, что Лопес справится, ему 22 года. Давайте посмотрим правде в глаза. Если бы вы были его отцом, поставили бы вы своего сына на такой бой?", - размышляет Атлас.

Кроме того, наставник Гвоздика отметил, что Ломаченко лучший боец в мире по части техники.

"Вероятно, Ломаченко – лучший боец в мире сейчас. Не думаю, что вы будете спорить с этим по части техники. Кроуфорд тоже там, не поймите меня неправильно. Но Василий, пожалуй, лучший боксер pound-for-pound. Парень выиграл две Олимпиады, провел 400 поединков в любителях и проиграл один. Один! Вы поставили бы своего парня, которому 22 года? Парня с невероятным ударом, у которого еще все впереди. Вы думаете, что он уже готов?", - отмечает Тедди Атлас.

Американский тренер заявил, что Лопес не готов к бою с Ломаченко и ему нужно взять другой поединок для того, что развиваться и готовиться к поединку с украинцем.

"Я считаю, что Лопес еще не готов. Ему следует взять другой поединок. Дело в том, что это окупится тогда, когда Теофимо будет готов. Другими словами, надо взять другой бой, а потом посмотреть, может, нужен еще один. Как по мне, чем больше у Лопеса будет времени для развития, тем лучше", - резюмировал Тедди Атлас.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.