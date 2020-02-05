Український боксер Василь Ломаченко і американець Теофимо Лопес у квітні-травні повинні побитися в поєдинку за статус абсолютного чемпіона світу

Українець – лідер легкої ваги, американець – зірка дивізіону. Ці боксери – дві протилежності, але у обох в кар'єрі були яскраві нокаути, передає xsport.ua.

Василь Ломаченко – Роман Мартінес:

Теофимо Лопес – Мейсон Менар:

До речі, американський тренер і наставник Олександра Гвоздика Тедді Атлас висловився з приводу бою Теофимо Лопеса і українського чемпіона Василя Ломаченка.

Тренер вважає, що американець не готовий битися з одним з найкращих боксерів світу.

«У Лопеса є реальна сила в руках і швидкість. Він скорочує дистанцію і може вдарити тебе раптовим видовищним ударом. Для нього працюють ці речі. Може Ломаченко знешкодити його? Я не думаю, що Лопес впорається, йому 22 роки. Давайте подивимося правді в очі. Якщо б ви були його батьком, поставили б ви свого сина на такий бій?", - розмірковує Атлас.

Крім того, наставник Гвоздика зазначив, що Ломаченко найкращий боєць в світі по частині техніки.

Американський тренер заявив, що Лопес не готовий до бою з Ломаченко і йому треба взяти інший поєдинок для того, розвиватися і готуватися до поєдинку з українцем.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.