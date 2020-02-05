Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес в апреле-мае должны подраться в поединке за статус абсолютного чемпиона мира

Украинец – лидер легкого веса, американец – восходящая звезда дивизиона. Эти боксеры – две противоположности, но у обоих в карьере были яркие нокауты, передает xsport.ua.

Василий Ломаченко – Роман Мартинес:

Теофимо Лопес – Мейсон Менард:

К слову, американский тренер и наставник Александра Гвоздика Тедди Атлас высказался по поводу боя Теофимо Лопеса и украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Тренер считает, что американец не готов драться с одним из лучших боксеров мира.

«У Лопеса есть реальная сила в руках и скорость. Он сокращает дистанцию и может ударить тебя внезапным зрелищным ударом. Для него работают эти вещи. Может ли Ломаченко обезвредить его? Я не думаю, что Лопес справится, ему 22 года. Давайте посмотрим правде в глаза. Если бы вы были его отцом, поставили бы вы своего сына на такой бой?", - размышляет Атлас.

Кроме того, наставник Гвоздика отметил, что Ломаченко лучший боец в мире по части техники.

Американский тренер заявил, что Лопес не готов к бою с Ломаченко и ему нужно взять другой поединок для того, что развиваться и готовиться к поединку с украинцем.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.